¡¡¡Ö¼Â¤Ïº£¤âÃÄÂÎ¶þ»Ø¤Î¶¯¤µ¡×¤È¤Î±½¤¬Àä¤¨¤Ê¤¤43ºÐ¥Ù¥Æ¥é¥ó½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¡¢ËÜµ¤¥â¡¼¥É¤Î¹Ó¡¹¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤òÈäÏª¡£ÆÍÁ³¤Î¥¹¥Ñ¥ë¥¿¤Ö¤ê¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¶Ã¤¤ÈÇ¼ÆÀ¤ÎÀ¼¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÈþ½÷¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È¥¹¥Ñ¥ë¥¿¼°Äà¤êÅ·°æ¡É¤ËÌåÀä
¡¡WWE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤¬¡¢¥Ê¥¿¥ê¥¢¤¬ºÇ¿·¤Î»î¹ç¤Ç¸«¤»¤¿·ã¤·¤¤¥Õ¥¡¥¤¥È¤ò¥·¥ç¡¼¥È¥à¡¼¥Ó¡¼¤Ç¸ø³«¡£¸À¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤«¤Ê¤¤Áê¼ê¤òÍÆ¼Ï¤Ê¤¯¡È¶µ°é¡É¤¹¤ë»Ñ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¥·¥³¤Î¥Õ¥¡¥Ó¡¼¡¦¥¢¥Ñ¥Ã¥Á¥§¤È¤ÎÂÐÀï¤Ç¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ò¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¡£¥í¥á¥í¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡ÊÄß¤êÅ·°æ¡Ë¤ò¶Ë¤á¤ë¹¶ËÉÃæ¡¢µµ¤ÎÂÎÀª¤Ç¸Ç¤á¤ë¥Õ¥¡¥Ó¡¼¤Î¹ø¤Ë¥Ñ¥ó¥Á¤òÏ¢ÂÇ¤·¡¢¤µ¤é¤ËÇØÃæ¤Ë°ì·â¤ò²Ã¤¨¤Æ¤«¤éÈ±¤ò¤à¤ó¤º¤ÈÄÏ¤à¤È¤¤¤¦¹Ó¡¹¤·¤¤¹¶¤á¡£ÉáÃÊ¤Ï¿Í³Ê¼Ô¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ù¥Ó¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¤Î¥Ê¥¿¥ê¥¢¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤µ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤Ç¡¢È±¤òÄÏ¤Þ¤ì¤¿¥Õ¥¡¥Ó¡¼¤Î¡Ö¤½¤³¤Þ¤Ç¤¹¤ë¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤²¤Ê°ú¤µ¤Ì£¤Î¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤â°õ¾ÝÅª¡£
¡¡WWE½÷»ÒÉôÌç¤ÎºÇ¸Å»²¤È¤·¤Æ¡È43ºÐ¤ÎÈþËâ½÷¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ê¥¿¥ê¥¢¡£¹â¤¤µ»½Ñ¤È¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤Î¾ðÇ®¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë°ìÊý¡¢ÂÐÀïÁê¼ê¤Î¥Õ¥¡¥Ó¡¼¤âÆüËÜ¤Ç¤Ï¡Ö¥ì¥Ç¥£¡¦¥Ù¥Í¥à¡×¤ÎÌ¾¤ÇÃÎ¤é¤ì¡¢44ºÐ¤Ë¤·¤Æ·òºß¡£´ñ¤·¤¯¤âÂç¥Ù¥Æ¥é¥óÆ±»Î¤Î¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂç¶½Ê³¡£¡Ö¤³¤ì¤Ï¾Ð¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤³¤Îµ»¤ò¶µ¤¨¤ÆÍß¤·¤¤¡×¡ÖÀÎ¤«¤é¤³¤Îµ»¤ÏÆÀ°Õ¤À¤Ã¤¿¤Í¡×¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¤È¥ª¡¼¥é¤¬È¾Ã¼¤Ê¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¡Ö¤³¤Î¶¯¤¤¥Ê¥¿¥ê¥¢¤Ê¤é¥Á¥ã¥ó¥×¤ËÊÖ¤êºé¤±¤ë¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤Ï¼ã¼êÁª¼ê¤Î°éÀ®Ìò¤Ë²ó¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤¿¤á¡¢¡ÖÈà½÷¤Ï¼ã¼ê¤Î¸«ËÜ¤Ë¤Ê¤ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤À¡×¤È¾Î¤¨¤ëÀ¼¤ä¡¢¡Ö¥Ê¥¿¥ê¥¢¤òÝ£¤«¤é½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸½ºß¤Î°·¤¤¤ËÉÔËþ¤ò¼¨¤¹¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤âÁê¼¡¤¤¤À¡£
