中川翔子「めっちゃ優秀」妊娠後の肌変化に言及！愛用のベースメイクアイテム

双子を妊娠中の中川翔子さんが自身のYouTubeチャンネルに『【双子妊娠７ヶ月】すっぴん→メイク＆朝食Vlog』の動画を投稿。妊娠をきっかけに肌質に変化したという中川さんが、現在使用しているコスメなどを教えてくれました！

■コンシーラー

動画の中で紹介されたのはこちら！

DECORTE/トーンパーフェクティング パレット 税込5,170円（公式サイトより）

明るさの違う4色のコンシーラーが揃ったパレット！

こちらについて中川さんは「めっちゃ優秀でした、いろいろ試してこれがすごく良かったです」と紹介。

続けて「マジでいいです」「ファンデ使っちゃうとテカっちゃうんで」と妊娠をきっかけに肌の油分が気になるようになり、ベースメイクはコンシーラーで仕上げていると語っていました。

また、使う箇所についても「今はこれを軽く鼻の大きいところに」「小鼻の血管も赤くなっちゃってる気がする」と鼻を中心に使用すると言いながら、自身の体調についても語っていました！

■動画もチェック

動画内ではその他の持ち歩きアイテムも紹介しながら、カバンの中身を公開！ぜひチェックしてみてくださいね。