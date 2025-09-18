マーナ、手にとるのも戻すのもスムーズで気軽に掃除ができる「スタンドほうきちりとり」を発売
生活雑貨メーカー マーナは、「スタンドほうきちりとり」を9月17日から発売した。
「スタンドほうきちりとり」は、自立するちりとりと、ほうきのセット。収納時は、ちりとりの柄の先端にほうきのフックを置くだけで、ピタッと収まる。手に取るのも戻すのもスムーズで、気軽に掃除ができる。
ほうきのヘッドは180度動かせる自在型。柄の角度を変えても毛先が常に床面にフィットするため、ホコリをしっかりキャッチできる。ヘッドを低くすることで、ベッドや棚下の狭い場所にもブラシが届く。ほどよくしなるやわらかい毛を採用し、床を傷付けにくく、小さなゴミやホコリを散らさずに集められる。また長めの柄で、らくな姿勢で掃除できる。
ちりとりは先端が床面にしっかり接地するためゴミを集めやすく、ゴミが戻りにくい段差つき。コンパクトな設計で、少し傾けるとゴミを捨てられる。重さはほうきとちりとり合わせて約510g。ちりとりを持ちながらの掃除や移動も軽やかだとか。キッチンの床汚れ、観葉植物の周りのこぼれた土や落ち葉、ソファ下のホコリなど、気づいたときに掃除ができる。
［小売価格］4400円（税込）
［発売日］9月17日（水）
マーナ＝https://marna.jp