おととい、山形市で警察官に職務質問された際に逃げた外国人とみられる男は、現在も逃走しています。

【写真を見る】職務質問振り切り逃走...外国人とみられる男は未だ見つからず 4人逃走図るも3人を確保（山形）

警察は男の行方を追うとともに、県民に注意を呼びかけています。

これは、おととい午前６時ごろ山形市表蔵王の東北中央自動車道・山形上山インターチェンジ付近で、警察官が不審な車を停車させて職務質問をしようとしたところ、車に乗っていた男４人が走って逃げたものです。

このうち３人は警察官が身柄を確保しましたが、１人は逃げ、今も行方がわかっていません。

警察の調べで、確保した３人はベトナム国籍で不法残留の疑いで現行犯逮捕されました。

逃げた男は東南アジア系の外国人とみられ、逃走当時の格好はメガネはかけておらず白と黒のボーダー柄のＴシャツに黒っぽいズボン姿だということです。

警察は、パトロールを続けるほか近くの学校に警戒を続けるよう呼び掛けています。

また警察は、安全のため在宅中でも玄関や窓を施錠し、駐車している車両の施錠を心がけるほか、不審者を見かけた際は通報するよう呼びかけています。

警察は、男らがなぜ山形県にいたのかなど余罪も含めて捜査を進めています。