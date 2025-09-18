2025年9月19日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年9月19日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
家族にウソをつくと面倒なことに……。何でも正直に話そう。
時にはお世辞も大切。ただし八方美人と思われない工夫を。
買い物運が吉。じっくり下調べをしてから買うと◎。
誤解されやすい言動に注意。悩みを相談するのは同性の友人がおすすめ。
人に影響されやすい日。相性の悪い人とは付き合わないこと。
金銭感覚がシャープに。欲しかった物を買うチャンス日！
頭が混乱しがち。公私混同していないか冷静に考えよう。
気楽にいこう。プライベートの充実を図ると幸福感がアップ！
人間関係の中に幸運あり。はしゃぎすぎないことがポイント。
楽天的になろう。神経質な態度は周囲の不評を買うかも……。
率直さが人から愛される日に。言いにくいことも今日は伝えてOK。
ワガママも通るラッキー日。少し生意気でも受け入れられそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)
12位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
家族にウソをつくと面倒なことに……。何でも正直に話そう。
11位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
時にはお世辞も大切。ただし八方美人と思われない工夫を。
10位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
買い物運が吉。じっくり下調べをしてから買うと◎。
9位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
誤解されやすい言動に注意。悩みを相談するのは同性の友人がおすすめ。
8位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
人に影響されやすい日。相性の悪い人とは付き合わないこと。
7位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
金銭感覚がシャープに。欲しかった物を買うチャンス日！
6位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
頭が混乱しがち。公私混同していないか冷静に考えよう。
5位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
気楽にいこう。プライベートの充実を図ると幸福感がアップ！
4位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
人間関係の中に幸運あり。はしゃぎすぎないことがポイント。
3位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
楽天的になろう。神経質な態度は周囲の不評を買うかも……。
2位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
率直さが人から愛される日に。言いにくいことも今日は伝えてOK。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
ワガママも通るラッキー日。少し生意気でも受け入れられそう。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)