LINEヤフーは、同社が保有する700万人以上の国内最大級のアクティブな調査パネルを基盤とした、スマートフォン専用のリサーチプラットフォーム「LINEリサーチ」を運営している。「LINEリサーチ」では、全国の15〜69歳の男女を対象に、ふだんのスキンケアや肌の悩みに関する調査を実施した（調査対象：日本全国の15歳〜69歳の男女、実施時期：8月4日〜8月6日、有効回収数：3152サンプル ※性別年代構成比を市場にあわせてウェイトバック）。



ふだんのスキンケアで使っているものは？

ふだんスキンケアをしているか、また、スキンケアをしている人には使っているアイテムを聞いた（主に顔に使う基礎化粧品として回答してもらった（8月時点））。スキンケアで使っているアイテムを聞くと、全体の1位は「洗顔料（フォーム、石鹸、パウダーなど）」で6割台半ばだった。2位「化粧水」、3位「日焼け止め」と続き、いずれも5割台の高い割合となっている。「スキンケアはしない」という人は全体の1割台半ばだった。女性は3％にとどまる一方、男性は2割台後半と高く、年代が上がるにつれて割合が高くなる傾向がみられた。TOP3は男女共通だったが、各アイテムの割合でみると、男性に比べて女性のほうが圧倒的に高いことがわかる。女性では、4位に「メイク落とし・クレンジング」が7割台半ばの高さでランクインした。「美容液」「クリーム」「アイクリーム・目元クリーム」といった保湿をしっかり行うアイテムも女性で割合が高く、特に20代以上で高い割合だった。「フェイスパック・マスク」は、20〜30代女性で3割台後半から4割台半ばの高さとなった。さらに、女性では年代が上がるほど「オールインワンのスキンケア用品」の割合が高くなる傾向がみられた。一方、男性では年代が若いほど「化粧水」「乳液」の割合が高めとなっている。年代別にみると、10〜20代では「アクネ・ニキビケア用品」の割合がほかの年代と比べて高めだった。また、女性の若年層では、ほかの年代で1位だった「洗顔料」以外のアイテムが上位に入った。10代女性では、「日焼け止め」が1位に。20代女性では「化粧水」「メイク落とし・クレンジング」がTOP2となった。



肌の悩み・気になっていることは？

スキンケアをしている人に、肌の悩み・気になっていることについて聞いた（8月時点）。全体では、調査時期が8月だったことも影響してか「シミ・そばかす」「日焼け・紫外線によるダメージ」が4割強の僅差でTOP2となった。3位以降は「シワ、ほうれい線」「毛穴の黒ずみ・角栓」「毛穴が目立つ」「たるみ（目元、頬、口角など）」といった悩みが3割台で続いた。年代別にみると、悩みに対する傾向の違いがみられる。10〜20代では「ニキビ・吹き出物」が高く、特に10代では約7割の高さとなっている。10〜30代は「皮脂・テカリ」が4割前後で高くなっていた。30代では「毛穴の黒ずみ・角栓」が4割台後半で1位だった。一方、40〜60代では「シミ・そばかす」が高い割合でランクインしており、特に40代女性では約7割の高さとなった。また、50〜60代では「シワ、ほうれい線」「たるみ」が5割超、「ハリ・弾力の低下」も3割台とほかの年代と比べて高くなっている。年代が上がると、シミやシワ、たるみといった年齢を重ねることで生じやすい肌悩みが増えるようだ。「日焼け・紫外線によるダメージ」は、年代による大きな差はみられないが、10〜40代女性では5割台と高い傾向がみられた。



化粧⽔の商品説明として「魅⼒的／気になる」と感じる表現は？

スキンケアをしている人に、化粧水の商品説明として「魅力的／気になる」と感じる表現について聞いた（8月時点）。なお、商品のパッケージや広告などに使われている「使い心地」や「肌の感触」を表現する言葉のイメージとして聞いている。全体では「しっとり」が4割台半ばで1位、「すべすべ」が約4割で2位となった。3位以降は「みずみずしい」「もっちり」「さらさら」「つるつる」が3割台で続いた。男女別にみると、化粧水の使用率が高い女性のほうが男性に比べて各項目の割合が高い結果となった。男性では「しっとり」「すべすべ」「さらさら」がTOP3に。「さらさら」は、特に20代男性で3割台後半と高く、10代女性でも4割強の高い割合だった。女性では「しっとり」が5割強で1位となり、60代女性では6割台半ばと高い割合となった。また、「みずみずしい」「すべすべ」「もっちり」も4割台の高さとなっている。30〜40代女性では「みずみずしい」、10代女性では「すべすべ」がそれぞれ5割強と高くなっていた。また、「もっちり」は10〜50代女性で4割台と高めだった。肌のハリや弾力に対するニーズが幅広い年代の女性に共通しているようだ。グラフはないが、10〜20代では「すべすべ」の割合が最も高く、「さらさら」も高めの割合だった。一方30代以降では「しっとり」の割合が高くなっていた。