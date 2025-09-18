「このニートすごいな」“資産38億円ニートに昇格”投稿が話題に！ 「最早よく分からない領域」
資産30億円ニートのマサニーさんは9月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。“資産38億円ニートに昇格”したと報告し、話題となっています。
【画像】「資産38億円ニートに昇格しました」
この投稿には「昇格おめでとうございます」「桁が違いすぎて」「最早よく分からない領域」「このニートすごいな」「最強なニートだわw」「才能凄い」「なかなか減らないねw」「年内には40億に昇格予定!?」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「最強なニートだわw」マサニーさんは「資産38億円ニートに昇格しました」と報告。掲載している画像は純金融資産の合計と思われ、前日比で2538万8849円アップして、文字通り38億円を超えています。天文学的な金額です。
13日に「てか、38億円突破しそう！」13日には「てか、38億円突破しそう！もう使い切るの無理。どうにでもな〜れ」と投稿したマサニーさん。掲載画像には約37億8000万円とあるため、この4日間ほどで2000万円以上、資産が増えていることになります。今後のマサニーさんの動向にも注目したいですね。
