◇陸上 世界選手権東京大会第6日 女子5000メートル予選（2025年9月18日 国立競技場）

女子5000メートル予選が行われ、田中希実（26＝ニューバランス）が14分47秒14で1組5着に入り、20日に行われる決勝に進出した。山本有真（25＝積水化学）は15分36秒29で組18着で決勝進出を逃した。

スタートから山本有真がトップを引っ張り、その後ろに田中がつける形となった。田中は中盤にトップに立ってペースを上げる積極果敢な走りでラスト1周になってもトップに食らいついて5位でゴール。決勝進出条件となる上位8人の中に入った。

13日に行われた1500メートル予選では、各組6位以内が準決勝に進む条件の中、1組10着と本来の力を出し切れずに予選敗退。「余裕を持てないところに弱さを感じた。実力不足で悔しいという気持ちにさえならない」と肩を落とした。それから4日で立て直した。

前回23年ブダペスト大会では8位に入賞している。決勝でも思い切った走りを見せられるか。

◇田中 希実（たなか・のぞみ）1999年（平11）9月4日生まれ、兵庫県小野市出身の26歳。西脇工高から豊田自動織機などを経てニューバランス所属。18年Ｕ20世界選手権3000メートル優勝。21年東京五輪1500メートルで日本人初の8位入賞。世界選手権では22年に中長距離で異例の３種目出場、23年は5000メートル8位。1500メートル（3分59秒19）、5000メートル（14分29秒18）とも日本記録保持者。コーチは父・健智さん。1メートル53。