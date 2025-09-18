¥í¥Ã¥ÆÈþÇÏ¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ë¡Ö¹¬¤»¡×¡¡39ºÐ¡¢ÃÂÀ¸ÆüÁ°Æü¤Ë°úÂà²ñ¸«
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤òÂà¤¯¥í¥Ã¥Æ¤ÎÈþÇÏ³ØÅê¼ê¤¬18Æü¡¢ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£19Æü¤¬39ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤â±¦Éª¤Î¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤òÂ³¤±¤¿15Ç¯¤Î¸½ÌòÀ¸³è¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ÖÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¡£¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤ì¤É¡¢¹¬¤»¤Ê»×¤¤¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¤¿¡×¤ÈÀ²¤ì¤ä¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·»þÂå¤Î2013Ç¯¤ËÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç2¾¡¤òµó¤²¤ÆºÇ¹â¼ì·®Áª¼ê¡ÊMVP¡Ë¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤ò°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ëµó¤²¤¿¡£
¡¡°ñ¾ë¡¦Æ£Âå¹â¤«¤éÃæÂç¡¢Åìµþ¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ11Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç³ÚÅ·Æþ¤ê¡£¹ñÆâ¥Õ¥ê¡¼¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤Æ20Ç¯¤Ë¥í¥Ã¥Æ°ÜÀÒ¡£ÄÌ»»À®ÀÓ¤Ï266»î¹ç¤Ç80¾¡88ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.94¡£