「でかいよ！」子グマの後から親グマ登場　飛び出し横断の瞬間捉えた映像も　各地でクマ出没相次ぐ　岩手、北海道

岩手・奥州市で目撃されたのは、道路に現れた子グマです。

目撃者：

本当につぶらな目をした、ぬいぐるみみたいにホワホワ。

子グマのそばには親グマがいるといいますが…茂みから子グマがもう1頭。

クラクションに驚いたのか、一瞬立ち止まりますが、逃げる様子はありません。

その時でした、親グマが現れました。

子グマに比べ、かなりの大きさ。

目撃者らは「でかいよ！でかいでかい」と慌てて車をバックさせます。

目撃者：

子グマと一緒にいる親グマは危ないとよくいわれてる。

“子グマを守ろうと迫ってくるのでは”と車内に緊張が張り詰めます。

すると、道路脇で待つ親グマの方へと一斉に引き返す子グマたち。

目撃者：

（車に）向かってきたらトラウマになるんじゃないか。今回はそういうのがなかったから良かった。

一方、北海道・函館市で16日、暗闇から飛び出してきたのは体長2メートルほどのクマ。

ライトが当たっていなければ、黒い体が暗闇と同化し気が付かないところでした。

また、札幌市の公園でも17日、道路を横断するクマが目撃されました。

現場近くに住宅街があることから、市が警戒を続けています。