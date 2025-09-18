「でかいよ！」子グマの後から親グマ登場 飛び出し横断の瞬間捉えた映像も 各地でクマ出没相次ぐ 岩手、北海道
岩手・奥州市で目撃されたのは、道路に現れた子グマです。
目撃者：
本当につぶらな目をした、ぬいぐるみみたいにホワホワ。
子グマのそばには親グマがいるといいますが…茂みから子グマがもう1頭。
クラクションに驚いたのか、一瞬立ち止まりますが、逃げる様子はありません。
その時でした、親グマが現れました。
子グマに比べ、かなりの大きさ。
目撃者らは「でかいよ！でかいでかい」と慌てて車をバックさせます。
目撃者：
子グマと一緒にいる親グマは危ないとよくいわれてる。
“子グマを守ろうと迫ってくるのでは”と車内に緊張が張り詰めます。
すると、道路脇で待つ親グマの方へと一斉に引き返す子グマたち。
目撃者：
（車に）向かってきたらトラウマになるんじゃないか。今回はそういうのがなかったから良かった。
一方、北海道・函館市で16日、暗闇から飛び出してきたのは体長2メートルほどのクマ。
ライトが当たっていなければ、黒い体が暗闇と同化し気が付かないところでした。
また、札幌市の公園でも17日、道路を横断するクマが目撃されました。
現場近くに住宅街があることから、市が警戒を続けています。