【モデルプレス＝2025/09/18】女優の南沙良が18日、自身のInstagramを更新。釜山国際映画祭での美しいバストラインが際立つドレス姿を公開した。

◆南沙良、美バスト際立つドレス姿披露


南は「釜山国際映画祭」「映画『万事快調〈オールグリーンズ〉』わくわく」とコメントし、黒いレースがSEXYな、美しいバストラインを際立たせるドレス姿を披露した。

この投稿に、ファンからは「エレガント」「美しい」「綺麗」「想像以上」「ドレス似合う」「普段と雰囲気違う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）



