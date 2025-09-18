南沙良、美バスト際立つレースドレス姿披露「綺麗」「普段と雰囲気違う」
【モデルプレス＝2025/09/18】女優の南沙良が18日、自身のInstagramを更新。釜山国際映画祭での美しいバストラインが際立つドレス姿を公開した。
南は「釜山国際映画祭」「映画『万事快調〈オールグリーンズ〉』わくわく」とコメントし、黒いレースがSEXYな、美しいバストラインを際立たせるドレス姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「エレガント」「美しい」「綺麗」「想像以上」「ドレス似合う」「普段と雰囲気違う」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
