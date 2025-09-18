マレーシア移住の優木まおみ、手作り夕食公開に「王道メニュー」「食欲そそる」の声
【モデルプレス＝2025/09/18】タレントの優木まおみが9月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手料理を公開した。
【写真】優木まおみ「安定に美味しい」と話題の夕食披露
優木は「今日はから揚げと、カレー」とつづり、食卓を公開。カレーライスやから揚げのほか、こんがりと焼色のついたズッキーニやパプリカなどの夏野菜も並んでいる。
この投稿に、ネット上では「王道メニュー」「安定に美味しいですよね」「食欲そそる」「料理上手」「我が家もカレーです」などの声が寄せられている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
◆優木まおみ、手作り夕食披露
