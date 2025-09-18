“イマ”を切り取った、ぷりかわ乙女たちの秋...♡ 少女からオトナへの「移ろいの瞬間」をお届け

ガーリーなお洋服にちょっと背伸びしたメイクをして、少女のあどけなさとオトナな表情の間で揺れるぷりかわ乙女たちの秋。今回は、乃木坂46・金川紗耶が魅せる、少女からオトナへの「移ろいの瞬間」をお届けします。揺れ動く気持ちのなかで垣間見える、その儚い表情に注目です♡

“ぷりかわ乙女”秋の肖像 大きいリボンにフリル、ピンクやレース…。そこにちょっと背伸びしたリップの色。 少女のあどけなさと、大人びた表情のあいだで揺れる“イマ”を切り取った、ぷりかわ乙女たちの秋。 甘さのなかにほんの少しの切なさを忍ばせて。まだ何者でもないけれど、たしかに変わりはじめている。 そんな移ろいの瞬間を、堪能してください。

少女から大人へ 床に寝転んで、冷たいフローリングに体をあずける。 まるで地球の鼓動に耳をすませるみたいに、静かに、考えた。 わたし、オトナになるべき？それとも、このままの少女でいたい？ 目を閉じて、心の声を聞いてみる。くるくる変わる気持ち、ふわふわ揺れる日常、誰かのまなざしを気にした日も、わたしを守ってくれてた服たちも。 そして、ふと気づく。 そうだ。好きなときに、好きな服を着ればいい。レースも、ヒールも、赤いリップも。少女のままで、でも、ときどきオトナで。 秋のわたしは、それでいい。それがいい。 ゆっくりと、目を開ける。窓の外には、金木犀の気配。胸の奥がすこしだけ、甘くなる。 今日も、わたしを選ぼう。この自由で、愛おしいわたしを。 黒ボリュームフリルワンピース 28,600円／PERNA（アンティローザ）ネックレス 16,500円／アビステ ベロアキャミソール／スタイリスト私物 撮影／今城純 スタイリング／稲葉有理菜（KIND）ヘア＆メイク／福岡玲奈（W）モデル／金川紗耶（本誌専属）撮影協力／AWABEES

金川紗耶

Ray編集部 編集長 山本八重