◆世界陸上 第６日（１８日、国立競技場）

女子５０００メートル予選が行われ、１組に出場した日本記録（１４分２９秒１８）保持者の田中希実（ニューバランス）は１４分４７秒１４の５着で決勝進出を決めた。各組上位８人、計１６人が２０日の決勝に進出する。

世界のトップランナーに比べると、スピードが劣る田中は中盤からレースを引っ張り、徐々に先頭集団の人数を減らした。積極策が成功し、予選を突破した。

１３日の女子１５００メートル予選では１組１０位。準決勝進出ラインの各組上位６着に入ることができず、３大会連続の予選突破を逃した。２１年に東京・国立競技場で行われた東京五輪では１５００メートルで８位入賞。世界レベルに足を踏み入れたきっかけの種目だったが、まさかの予選敗退。「この経験は悔しいという言葉でしか表せないけど、この気持ちがあることを大事に５０００メートルに臨みたい」とリベンジを誓っていた。

日本女子中距離界のエースが自国開催のビッグイベントで意地を見せた。決勝でも果敢に走る。

◆田中 希実（たなか・のぞみ）１９９９年９月４日、兵庫・小野市生まれ。２６歳。小野南中３年で全中１５００メートル優勝。西脇工で全国高校総体３年連続入賞。１８年Ｕ２０世界陸上３０００メートルで日本人初優勝。同大に進学。１９年ドーハ世界陸上で５０００メートルに出場し、２１年東京五輪１５００メートルは８位入賞。２２年オレゴン世界陸上は８００メートル、１５００メートル、５０００メートルの３種目で出場。２３年ブダペスト世界陸上は５０００メートル８位入賞。家族は両親と妹。１５３センチ。