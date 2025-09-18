【Vivitフィギュア ロキシー・ミグルディア】 【Vivitフィギュア エリス・ボレアス・グレイラット】 2026年2月ごろ 展開予定

「Vivitフィギュア ロキシー・ミグルディア」

システムサービスは、プライズ「Vivitフィギュア ロキシー・ミグルディア」と「Vivitフィギュア エリス・ボレアス・グレイラット」の情報を公開した。2026年2月ごろに展開を予定している。

本製品は、アニメ「無職転生II ～異世界行ったら本気だす～」に登場するヒロインの「ロキシー・ミグルディア」と「エリス・ボレアス・グレイラット」を、システムサービスオリジナルの水着姿でプライズ「Vivitフィギュア」より商品化するもの。

今回同社公式Xアカウント「システムサービス マニアック営業部」にて本製品の情報が公開されており、競泳水着のようなオリジナル水着を着たロキシーとエリスのフィギュアを一足先に確認することができる。

「Vivitフィギュア エリス・ボレアス・グレイラット」

(C) 理不尽な孫の手/MFブックス/「無職転生II」製作委員会