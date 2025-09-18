カーボン化を突き詰めれば699kg

カーム社がレストモッドを手掛けた、ポルシェ912 Cの提供が始まる。筆者が数年前に試乗したのは、試作車だった。

【画像】突き詰めれば699kg ポルシェ912C カーム・フルカーボン そそるレストモッドたち 全167枚

モデル名の「C」はカーボンファイバーの略で、車重は仕様次第で699kgに仕上がるとか。お値段は、どこまでカーボンを利用するかで変わる。突き詰めると、英国では34万ポンド（約6732万円）になるという。クーペだけでなく、タルガも指定できる。



ポルシェ912C カーム・フルカーボン（欧州仕様）

同社はハンガリーに拠点を置き、空冷の水平対向4気筒エンジンを積んだ912へ特化した、レストモッド・ガレージ。創業者のミキ・カズマー氏は、走りへひたむき。ロックトゥロック1.7回転という、超クイックなステアリングレシオを試作車へ与えたほど。

従業員14名という小さな規模だが、カーボン製部品の設計から製造、エンジンのチューニング、電装系の開発、ボディの塗装まで、一貫した体制を築いている。ベース車両は1965年から1968年に作られているから、サビの処理も想定の範囲だという。

高級感へうっとり 高いボディのフィット感

今回試乗した912 Cはデモカーで、ボディシェル以外、フェンダーやドア、ルーフに至るまでカーボン製。エンジンは2.0Lの水平対向4気筒で、チューニングにより最高出力184psと最大トルク24.8kg-mを得ている。希望すれば、6気筒も選べるらしい。

車内の高級感へうっとりする。レザーは張り直され、新しいステレオが組まれている。ヒーターも備わり、このデモカーの車重は770kgある。シンプルなコクピットは心地良く、ピラーが細く開放的だ。



ペダルはAPレーシング社製で、バケットシートのサポート性に不満なし。ステアリングホイールのディッシュの深さは、希望に応じて調整可能。1速が斜め上のドッグレッグパターンを操る、シフトレバーが手元へ伸びる。

ボディのフィット感も相当に高い。カーボンの織り目が露出し、他のレストモッド・モデルへ負けないほど美しい。風切り音を抑えるため、993型911のドアフレームとクロージャーが用いられている。実は、外形は同じなのだ。Aピラーの形状も変えてある。

勇ましい響きの空冷4気筒 加速は抜群

ドアは頼もしい音で閉まる。シャシーは補強され、ロールケージなしでも剛性は上昇しているという。カーボン製ボディパネル自体の強度も高い。

乗り心地は素晴らしい。ダンパーはトラクティブ社製で、5段階に調整できる。エンジンとエグゾーストは、スイッチひとつでスポーツ・モードへ切り替えられる。



普段使いが不可能なわけではないが、ドライバーへの要求度は高い。アイドリング時でも、ノイズはかなりのもの。フォルクスワーゲン・ビートルっぽいが。走り始めると、スバルのボクサーユニットのような勇ましい響きへ変わる。決して、穏やかではない。

エンジンはすこぶるパワフルで、ストレートでの加速は抜群。スポーツ・モード時は、レスポンスが一層鋭い。3枚のペダルは、重すぎず丁度いい踏み心地だ。

クラシカルな印象も残る 徹底的に軽く純粋

唯一、5速マニュアルのレバーが惜しい。カーム社の技術者によって、部品は高精度に作り直されているが、例によって感触が曖昧。それ以外の精緻さと、一致しないように感じた。それを伝えると、独自の5速ミッションを開発中だと教えてくれた。

ファイナルレシオは、3種類から選べる。デモ車両には、1番ロングなギアが組まれていたそうだが、2000rpmで17.2kg-mを得られるから機敏。往年のルノー・スポール・クリオ（ルーテシア）と馬力は同等で、250kgは軽い。



ホイールベースは短いが、ダンパーを1番引き締めても姿勢制御は落ち着いている。旋回も滑らか。ステアリングは、現代のモデルより切り込まないと、重みが増えていかない。乗り心地はモダンだが、クラシカルな印象も残り、筆者の気持ちを掴む。

3年前の試作車は、屋根を被せたケータハム・セブンのようだった。その生々しい魅力は薄れていないが、高品質で乗りやすく進化している。お安くはないものの、徹底的に軽く純粋なレストモッドがご希望なら、カーム社を訪ねてみてはいかがだろう。

ポルシェ912C カーム・フルカーボン（欧州仕様）のスペック

英国価格：34万ポンド（約6732万円）

全長：4163mm（標準ポルシェ912）

全幅：1610mm（標準ポルシェ912）

全高：1320mm（標準ポルシェ912）

最高速度：225km/h（予想）

0-100km/h加速：6.0秒（予想）

燃費：10.6km/L（予想）

CO2排出量：−g/km

車両重量：699kg以上

パワートレイン：水平対向4気筒2000cc 自然吸気

使用燃料：ガソリン

最高出力：184ps/6800rpm

最大トルク：24.8kg-m/4300rpm

ギアボックス：5速マニュアル（後輪駆動）



