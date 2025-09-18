ÁÐ»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÃæÀîæÆ»Ò¡¡Æþ±¡¤ÎÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤à¤¯¤ß¤¬¡Ä¡×»º±¡¤Î´Ä¶¤Ë´¶¼Õ¡ÖÆþ±¡¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡×
¡¡ÁÐ»Ò¤òÇ¥¿±Ãæ¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¡¦ÃæÀîæÆ»Ò¤¬18Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤ËÆþ±¡¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬¡ÖµÞ¤Ê¤à¤¯¤ß¡×¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï¡ÖÆþ±¡¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡¼¡¼¡¼¡¼¤à¤¯¤ß¤¬µÞ¤À¤Ã¤¿¤«¤éÆþ±¡¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬·ì°µ¤äÁÐ»Ò¤ÎÄ¥¤ê¤Ê¤É¤Ï¸µµ¤¤Ç·ò¹¯¡ª¤Ê¤ó¤«¤Þ¤¿¤ªÊ¢¤Ç¤«¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Æþ±¡À¸³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥Ù¥Ã¥É¤¬¥ê¥¯¥é¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ä¤±¤ì¤ë¤«¤é¥È¥¤¥ì¤Ëµ¯¤¾å¤¬¤ë¤Î¤¬³ÊÃÊ¤Ë¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤·¡¡ÁÐ»Ò¤Î¿´Çï¤äÄ¥¤ê¤ä·ì°µ¤òÂ¬¤ê¤Ë¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤·¡¡¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤¬±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤ÆÊÒÉÕ¤±¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¡ª²È¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤ÉÆþ±¡¤·¤¿Êý¤¬°Â¿´´¶¤¬Á´Á³°ã¤¦¡ªÀèÀ¸¤¿¤ÁÍê¤â¤·¤¤¡ª35w¤¹¤®¤Þ¤Ç¤ª¤¦¤Á¤Ç²á¤´¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿ÁÐ»Ò¤Ï¿Æ¹§¹Ô¤À¤·Æþ±¡¤·¤¿¤é¥á¥ó¥¿¥ë¤¬Á´Á³°Â¿´´¶¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö½éÆü¤ÏÉÔ°Â¤È¶½Ê³¤ÇÁ´¤¯Ì²¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤éº£Æü¤ÏÌ²¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤¡¡×¤È¤·¡¢¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¥Ð¡¼¥¹¥×¥é¥ó³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤ê¤·¤ÆÉÝ¤¤¤±¤ÉÁÐ»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤´ÈÓ¿©¤Ù¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¿²¤ÆÍ½ÄêÄÌ¤ê¤ÎÄë²¦ÀÚ³«Æü¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡ª¤¬¤ó¤Ð¤ë¤¾¡¼¡ª¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÃæÀî¤Ï23Ç¯4·î¤ËÆ±Ç¯Âå¤ÎÃËÀ²ñ¼Ò°÷¤È¤Î·ëº§¤òÊó¹ð¤·¡¢º£Ç¯5·î¤ËÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£º£·î¤ËÆþ¤ê»Ò¶¡¤¬ÁÐ»Ò¤Ç¤¢¤ê¡¢ÀÊÌ¤¬2¿Í¤È¤âÃË¤Î»Ò¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢½Ð»º¤Ï·×²èÄë²¦ÀÚ³«¤Ë¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£