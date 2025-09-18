【DUVETICA×のん】洗練と自由をまとう2025-26秋冬コレクション

イタリア発のダウンウェアブランド《DUVETICA》が、2025-26年秋冬シーズンのキャンペーンビジュアルを発表しました。起用されたのは俳優・アーティストとして多方面で活躍する“のん”さん。唯一無二の存在感と自由な発想は、ブランドが掲げる「上質さ」と「実用性」を軸にした哲学と重なります。新コレクションは青山店や全国百貨店のPOP UP STOREで10月より順次展開予定です。

のんさんが体現するブランドの新境地

今回のキャンペーンでは、のんさんがDUVETICAの洗練されたダウンを纏い、自由と上質を同時に表現。無邪気さと大人の魅力を兼ね備えた存在感が、ブランドの世界観をさらに際立たせています。

アーティストとして多彩な分野で活動する彼女の姿勢は、「日常に寄り添いながらも個性を際立たせる」DUVETICAの理念と強く共鳴。

ファッションに新たな価値を生み出す象徴的なキャンペーンとなりました。

最新コレクションとPOP UP情報

2025年10月より、青山店をはじめ全国の正規取扱店・POP UP STOREで最新コレクションが順次展開されます。注目モデルは「charisa」「tadewi」「koko」「wicapi」など。

大丸神戸店（10月1日～2026年1月27日）を皮切りに、札幌・京都・東京・仙台など全国主要都市へ。数量限定のノベルティも用意されており、特別感あふれるショッピングを楽しめます。

DUVETICA×のんで叶える冬の洗練スタイル

のんさんを起用したDUVETICAの新キャンペーンは、ダウンに新たな魅力を吹き込みます。卓越したデザイン性と厳選された素材が生み出す美しいシルエットは、冬の街に映える上質なスタイルを実現。

全国のPOP UP STOREでは最新作に触れられるだけでなく、限定ノベルティも手に入るチャンスです。

心惹かれる一着を見つけて、この冬を洗練された自分らしい装いで彩ってみてはいかがでしょうか♡