AKB48・田口愛佳さんの1st写真集のタイトルが『好きと言えたら』（撮影：藤原 宏(Pygmy Company)、9月25日発売、ワニブックス）に決定し、表紙3種が解禁されました。



【写真】透き通るようなつるん陶器肌の田口愛佳さん

田口さんは第16期生として13歳でAKB48に加入し、今年21歳を迎えました。抜群の歌唱力とMC力に定評があり、グループの中でも存在感を放っています。そんな彼女が初の写真集の舞台に選んだのは、かねてより訪れたいと願っていた台湾。ノスタルジックな街並みや美しい自然を背景に、田口のありのままの魅力を切り取りました。



本作では、初挑戦となるランジェリー姿や、ベッド、シャワーでのドキッとするようなカットも収録。美ボディを惜しみなく披露し、これまでに見せたことのない大人の表情ものぞかせています。もちろん、無邪気でキュートな笑顔も満載。少女からオトナの女性へと歩みを進める彼女の現在地がぎゅっと詰まった1冊に仕上がりました。今作は通常版のほかに、セブンネット版限定表紙、ワニブックス通販版限定表紙も発売。また、発売日付近には発売記念イベントの開催も予定しています。



【田口愛佳さんプロフィール】

たぐち・まなか 2003年12月12日生まれ。東京都出身。2016年、AKB48第16期生としてグループに加入。12歳で最終審査を通過し、同年12月の劇場公演でお披露目された。以降、チームAやチームKのメンバーとして活動し、パフォーマンス力の高さと明るく親しみやすいキャラクターで多くのファンを魅了する。歌唱力にも定評があり、MCなどでもグループを引っ張る存在に。2025年10月より舞城王太郎氏原作のミステリー小説の舞台化作品に出演。