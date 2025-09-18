＜結局アナログか〜い！＞夫が勝手に「既読」つける事件、発生！手書き回帰したわが家…【後編まんが】
私は夫と、小学5年生の息子（10歳）、小学1年生の娘（6歳）との4人暮らし。息子が小学校に入学して以来、学校から配布される大量のプリントの管理に悩まされてきました。冷蔵庫に貼って夫と情報共有していましたが、紙がどんどん上に重なって見落としが出てきてしまうのです。すると娘の入学する年度から新たに、学校の連絡が「紙のプリント」ではなく「アプリ通知」へと変わると知らされました。新しいツールで管理もラクになりそうです！
最初は便利になると思っていました。けれどアプリでの管理は、紙のプリントとはまた別の意味で大変でした。通知だけ見て読んだつもりになっていたとか、頭に残っていないとか。そしてある日、アプリ連絡ならではの事件が起こるのです……！
娘に「今日お弁当だよ」と言われて慌ててアプリを開いたら、確かに連絡が来ていました。なぜか見ていないのに「既読」がついています。同じアカウントでログインしている夫が、適当に開いて「既読」をつけてしまっていたのです……！
小学校からの連絡がアプリに切り替わり、あれだけ苦労した紙のプリント管理もようやく落ち着くと思っていた私。すると今度は、アプリならではの新たな混乱が次々と……！ 最初は「これでラクになる」と思ったけれど、現実はそんなに甘くなかったのです。
通知だけ見てアプリは開かずに終わる、どこに何が書いてあるのかわからない、しまいには夫が勝手に「既読」をつけて伝え忘れる事件まで！ アナログからデジタルに進化しても、結局しっかり管理すべきなのは同じなんですよね。私もちゃんと進化しなきゃいけないと思った出来事でした……。
原案・ママスタ 脚本・うえすとせんたー 編集・井伊テレ子
最初は便利になると思っていました。けれどアプリでの管理は、紙のプリントとはまた別の意味で大変でした。通知だけ見て読んだつもりになっていたとか、頭に残っていないとか。そしてある日、アプリ連絡ならではの事件が起こるのです……！
娘に「今日お弁当だよ」と言われて慌ててアプリを開いたら、確かに連絡が来ていました。なぜか見ていないのに「既読」がついています。同じアカウントでログインしている夫が、適当に開いて「既読」をつけてしまっていたのです……！
小学校からの連絡がアプリに切り替わり、あれだけ苦労した紙のプリント管理もようやく落ち着くと思っていた私。すると今度は、アプリならではの新たな混乱が次々と……！ 最初は「これでラクになる」と思ったけれど、現実はそんなに甘くなかったのです。
通知だけ見てアプリは開かずに終わる、どこに何が書いてあるのかわからない、しまいには夫が勝手に「既読」をつけて伝え忘れる事件まで！ アナログからデジタルに進化しても、結局しっかり管理すべきなのは同じなんですよね。私もちゃんと進化しなきゃいけないと思った出来事でした……。
原案・ママスタ 脚本・うえすとせんたー 編集・井伊テレ子