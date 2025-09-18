加賀翔と賀屋壮也のかが屋が主演を務める『この動画は再生できません』第3弾が、tvk（テレビ神奈川）とBS12にて放送されることが決定した。

本作は、ホラー映像の数々に隠された真実を見つけ出す考察系ホラーミステリドラマ。2022年にフェイクドキュメンタリーホラーと謎解きミステリーを組み合わせた深夜の実験番組として開始された。

ホラーパートとして心霊スポットでの自撮り映像YouTubeの生配信などを模したフェイクドキュメンタリー映像の前半と、ホラーDVDシリーズ「本当にあったガチ恐投稿映像」新作の〆切に追われる編集マンの江尻（加賀翔）とオカルトライター鬼頭（賀屋壮也）の元に視聴者から送られてくるさまざまな動画の裏にある秘密を解いていくドラマ仕立てで進行されていく謎解きパートによる後半の2部構成の作品として好評を博した。2023年に第2シーズン、2024年には劇場版も公開された。

シーズン3の放送を記念して、シーズン1と2がtvkにて再放送、BS12では初放送されることも決定した。

ドラマ版第3弾放送決定をうけ、主演のかが屋からコメントも寄せられている。

かが屋 コメント●加賀翔まさかのシーズン3が決まりました。シリーズを追ってくださっている方は一体全体どうやって続きを作るんだと不安になっていると思います。僕もです。でもTHE MOVIEの打ち上げですでに3を考え始めていると教えてもらい、あれからしばらく経って本当に3が決まったということは面白いのが出来たということです。異例の1→2→THE MOVIE→3、非常に楽しみです。みなさま再びよろしくお願いします。

●賀屋壮也遂に3まで来ました！これはもう立派な人気コンテンツ！！最高です！まだシーズン1と2、そして映画をご覧になってない方も一気見していただいてシーズン3はリアタイしていただきたいです！多くの方に観たよと言っていただけております！これはもう待望の！と言ってもいいのではないでしょうか！何より僕自身が待望しておりました！どういうお話になるか楽しみにしていてください！！

（文＝リアルサウンド編集部）