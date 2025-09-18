¡Ö´ÆÆÄ¤¬¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤Ë¡×À¾Éð2·³´ÆÆÄ¤¬à¸µ¥Ï¥í¥×¥í¥¢¥¤¥É¥ëÌ¼á¤È»Ïµå¼°¤ËÂçÈ¿¶Á¡Ö¿³È½¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤ª¤¼¤ÎÌ´¤¬¡×¡Ö¥Ï¥í¥ò¥¿¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¡×
µå¾ìÃæ¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¸«¼é¤ë»Ïµå¼°
¡¡À¾Éð¤Î¾®´ØÎµÌé¥Õ¥¡¡¼¥à´ÆÆÄ¤¬Ì¼¤È»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£ÉãÌ¼¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»Ñ¤Ëµå¾ìÃæ¤¬¤Û¤Û¤¨¤Þ¤·¤¯¸«¼é¤ê¡¢¤½¤Î¸÷·Ê¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¡¼¥¹¥¿¥ó¡¦¥ê¡¼¥°¤Îµð¿ÍÀï¤ÇÉã¿Æ¤Î¾®´Ø´ÆÆÄ¤È»Ïµå¼°¤òÌ³¤á¤¿¡¢Ì¼¤Ç¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Î¾®´ØÉñ¤Ï¡ÖÌ´¤¬³ð¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¥Ù¥ë¡¼¥Ê¥É¡¼¥à¤Ç»Ïµå¼°¤ò¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡ª¤º¤Ã¤ÈÆ´¤ì¤À¤Ã¤¿»Ïµå¼°¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë¤ÏÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ÎÄ¹Ìîµ×µÁÁª¼ê ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ë¤Ï¾®´ØÎµÌé´ÆÆÄ¡×¡Ö¹ë²Ú¤¹¤®¤ëÉñÂæ¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÄº¤¤¤Æ´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó °ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤»×¤¤½Ð¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤È´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢Éã¤È¤ÎµÇ°¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Ñ¡¼¥½¥ë ¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°TV¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¡¢¡Ö´ÆÆÄ¤¬¥Ñ¥Ñ¤Î´é¤Ë⁉¡×¤È¤·¡¢¾®´Ø¿Æ»Ò¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»Ïµå¼°¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¿³È½¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤È¤Ã¤Æ¤â³Ú¤·¤½¤¦¡×¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤ËÄ¹ÌîÁª¼ê¤¬Î©¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡Ö¤ªÉãÍÍ¤¬¥Ë¥³¥Ë¥³¤ÇÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¡ÖÉñ¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¤¼¤ÎÌ´¤¬³ð¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¥Ï¥í¥ò¥¿¡¢Ìîµå¥Õ¥¡¥ó´¿´î¡ª¤Þ¤¤¤Á¤ã¤ó¥Ê¥¤¥¹¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤â´ò¤·¤½¤¦¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£¡¡Ì¼¤ÎÉñ¤Ï¡¢2014Ç¯¥Ï¥í¡¼!¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼Ì¼¡£¡×¤«¤é²þ¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¥«¥ó¥È¥ê¡¼¡¦¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Ë²ÃÆþ¡£19Ç¯Â´¶È¤·¡¢¥Ï¥í¥×¥í¤«¤é¤âÂ´¶È¡£¤½¤Î¸å¤Ï¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¡¢½÷Í¥¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£