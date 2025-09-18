¡Ö¤¨!?¤¨!?3ÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿!!!¡×LiSAàÆ±¶¿Âç¥¹¥¿¡¼áÀèÇÚ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥ÈÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¡Ö¤É¤Á¤é¤âÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö´ôÉì½Ð¿È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÎÀ¼
¡Ö°ì½ï¤Ë¤ª¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡Å!Êõ¡Å!¡×
¡¡²Î¼ê¤ÎLiSA¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Æ±¶¿¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö´ôÉì¤ÎÂç¥¹¥¿¡¼ÀèÇÚ¡¢¹õÌ´¤µ¤ó¤ÎZepp Tour ¡ØCORKSCREW 2025¡Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤Ò¤É¤¯¸å°ä¾É¤Ë¤ª¤«¤µ¤ì¤Æ¤ë¡£¹õÌ´¤µ¤ó¡¢¤Ê¤ó¤ÆºÇ¹â¤Ê¤ó¤À¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¡Ö#¥µ¥Þ¥½¥Ë¤Î»þ´Ö¤Þ¤ë¤«¤Ö¤ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë»ä¤Ï¹Ô¤¤¿¤¤¥¿¥¤¥à¥Æ¡¼¥Ö¥ë¹õÌ´¤µ¤ó¤Ë´Ý¤Ä¤±¤Æ¤¿ ¡×¡Ö#¤ï¤¿¤·¤âÅÚ´ô¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¹Ô¤¤Þ¤¹¡×¤Î¥¿¥°¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡Ö¹õÌ´¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦À¶½Õ¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¤Þ¤¿¡Ö´ôÉì¤Ï¤Ê¤ó¤ÆÂç¥¹¥¿¡¼¤ò»º¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤ó¤À¡Å!!¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤Î»þÂå¤Ë¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ´¶¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤ó¤Æ¹¬¤»¤Ê¤ó¤À¡Å!ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¤È¤¤Ã¤ÆºÇ¹â¤·¤«½Ð¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£ºÇ¶¯¤Ë¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£À¶½Õ¤µ¤ó¤¬°ì½ï¤Ë¤ª¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡Å!Êõ¡Å!¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥é¥¤¥Ö¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤¿´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤³¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ï°ÎÂç!!!´ôÉì½Ð¿È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤âÂç¥¹¥¿¡¼¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö¤¨!?¤¨!?3ÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿!!!¡×¡Ö´ôÉì¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£