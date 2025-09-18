¡Ö´ü´Ö¸ÂÄê¡×àÁ°»õ¤¬3ËÜ·çÂ»á¿Íµ¤½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤Îà¤Ê¤¼¤«¤Û¤Ã¤³¤êá»õ¤Ê¤·¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤±¤É²Ä°¦¤¤¡×¡Ö²þ¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¿¦¶È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¡×
¡Ö¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¿...¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹ÃÄÂÎ¡ÖÅìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡×½êÂ°¤Î¾å¸¶¤ï¤«¤Ê¤¬X¤Çà»õ¤Ê¤·¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡¡
¡¡¡Ö¡Ú´ü´Ö¸ÂÄê¡Û»õÌµ¤·¤ï¤«¤Ê!!»õ¤¬Ìµ¤¤¼«Ê¬¤â¥Á¥ã¡¼¥ß¥ó¥°¤Ë»×¤¨¤Æ¤¤¿¡£¤³¤ó¤Ê¥Õ¥¡¥Ë¡¼¤Ê¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤ë¤¯¤é¤¤¸µµ¤¤Ë¡×¤È¡¢»õ¤¬·çÂ»¤·¤Ê¤¬¤é¤â¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£
¡¡8Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿X¤Ç¤Ï¡ÖÁ°»õ¤¬3ËÜ¤âÈ´¤±¤¿¤êÀÞ¤ì¤¿¤ê¡£¤Ç¤â¿´¤ÏÈ´¤±¤Æ¤âÀÞ¤ì¤Æ¤â¤Ê¤¤¤Ã¤Ã!!!¡×¤È¡¢Á°Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Åìµþ½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¤ÎËÌÂô¥¿¥¦¥ó¥Û¡¼¥ëÂç²ñ¤ÇÁ°»õ¤òÀÞ¤ëÉé½ý¤òÉé¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¾Ð¤¨¤ë¤±¤É²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«»×¤ï¤ºÈù¾Ð¤ó¤¸¤ã¤¦¡×¡ÖÄË¡¹¤·¤¤¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«¤Û¤Ã¤³¤ê¡×¡Ö²Ä°¦¤é¤·¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢²þ¤á¤Æ¥×¥í¥ì¥¹¤Ã¤ÆÂçÊÑ¤Ê¿¦¶È¤Ê¤ó¤À¤Ê¤¡¤È»×¤ï¤µ¤ì¤ë¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£