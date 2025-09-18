ºÊ¤Ï¸µ¥·¥§¥¤¥×UP¥¬¡¼¥ë¥º¡Ä¥¢¥á¥ê¥«ºß½»53ºÐÇÐÍ¥à¥À¥ó¥Ç¥£¤Ê¶á±Æá¤¬ÏÃÂê¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡ÖÂçºå³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×
à¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢á¤Ç¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¸µ¥·¥§¥¤¥×UP¥¬¡¼¥ë¥º¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï¥¢¥á¥ê¥«ºß½»¤Î53ºÐÇÐÍ¥¤¬¶á±Æ¤ò¸ø³«¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖOn my way to Osaka¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥°¥ì¥¤¥Ø¥¢¤Ë¥µ¥ó¥°¥é¥¹¡¢Çò¤¤T¥·¥ã¥Ä»Ñ¡¢¿·´´Àþ¤Î¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Ç¸½ºß¤Ï±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÌîÂ¼Í´¿Í¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ªµ¢¤ê¤Ê¤µ¤¤¡×¡Ö¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤¤¤Þ¤»¡×¡ÖÂçºå³Ú¤·¤ó¤Ç¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£¡Ö¥¨¥¥¹¥Ý¡©¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤Ë¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥¨¥¥¹¥Ý¤Î»þ´Ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤ÎÊÖ¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡ÌîÂ¼¤ÏÆüËÜ¤Ç¤ÎÇÐÍ¥³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¸½ºß¤ÏÇÐÍ¥·ó±Ç²è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤È¤·¤Æ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ëºß½»¡£1999Ç¯¤Ë¸µ¡Ö¥·¥§¥¤¥×UP¥¬¡¼¥ë¥º¡×¤Îº£°æ·ÃÍý¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¤¿¡£