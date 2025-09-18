¸µWWE¡¦¥¤¥ó¥É¤ÎÂçµð¿Íà¿ÈÄ¹249¥»¥ó¥Áá°ïºà¾Ò²ðÆ°²è¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¶ÃØ³¡ÖÆ¬¤¬¥Ð¥°¤ê¤½¤¦¡×¡ÖÈà¤è¤êÇØ¤¬¹â¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×
17ºÐ¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Ãæ¡ª
¡¡¸µWWE¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤¬¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÄ¹¤ò¾å²ó¤ëà°ïºàá¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÈà¤Ï¤È¤Æ¤âÇØ¤Î¹â¤¤ÀÄÇ¯¤Ç¤¹¡£Èà¤òWWE¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È¡¢¼«¿È¤Î¿ÈÄ¹¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾å²ó¤ë1¿Í¤ÎÀÄÇ¯¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¾Ò²ð¤·¤¿¤Î¤Ïà¥¤¥ó¥É¤ÎÂçµð¿Íá¤Î°ÛÌ¾¤ò¤â¤Ä¿ÈÄ¹216¥»¥ó¥Á¤Î¥¶¡¦¥°¥ì¡¼¥È¡¦¥«¥ê(53)¡£
¡¡¥«¥ê¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¥¤¥ó¥É¤Î¥à¥¶¥Õ¥¡¥ë¥Ê¥¬¥ë½Ð¿È¤Î17ºÐ¡¢Ì¾Á°¤Ï¥«¥é¥ó¡¦¥·¥ó¤µ¤ó¡£¿ÈÄ¹¤Ï249cm¤Ç¤Þ¤ÀÀ®Ä¹Ãæ¤À¤È¤¤¤¦¡£¥«¥ê¤ÏÆ°²è¤ÎÃæ¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤¸¤á¤ÆÃ¯¤«¤ò¸«¾å¤²¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¥«¥ê¤¬ÉáÄÌ¥µ¥¤¥º¤Ë¸«¤¨¤ë¡×¡Ö¾ÍèÍË¾!¡×¡Ö¥«¥ê¤è¤êÇØ¤¬¹â¤¤¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡×¡ÖÆ¬¤¬¥Ð¥°¤ê¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥ê¤Ï1993Ç¯¤Ë·Ù»¡´±¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»þ¤Ë¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£01Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë½éÅÐ¾ì¡£2006Ç¯¤ËWWE¤ØÆþÃÄ¤¹¤ë¤¬¡¢14Ç¯¤Ë·ÀÌóËþÎ»¤ÇÂàÃÄ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£