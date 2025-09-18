これからの気象情報です。

19日(金)は天気が回復して、貴重な晴れ間となりそうです。



◆警報・注意報

現在、上・中・下越の広い範囲に濃霧注意報、上越市・糸魚川市に大雨注意報が出ています。



◆19日(金)の天気

・上越地方

明け方までは一部にわか雨があるでしょう。ただ、次第に雲が薄くなり日中は晴れる見込みです。

最高気温は、各地27℃の予想です。



・中越地方

爽やかな秋晴れになるでしょう。

ただ、昼ごろまでは山沿いを中心に濃い霧の出るところがありそうです。車の運転など十分にご注意ください。



・長岡市と三条市周辺

18日(木)とは一転して、よく晴れるでしょう。朝は少し肌寒く感じるくらい気温が下がりそうです。

一方、日中は27℃前後まで上がり、カラっとした暑さになるでしょう。



下越：新潟市周辺と佐渡

日中は青空が広がるでしょう。夜は雲が増えますが、天気の崩れはない見込みです。

最低気温は広く18℃前後、最高気温は27℃前後の予想です。



・下越：村上市から聖籠町

昼ごろまでは霧が出て見通しが悪くなるところがあるでしょう。

また、山沿いでは19日(金)朝は急に空気が冷たくなりますので、体調管理に注意が必要です。



◆風と波

風は比較的穏やかでしょう。

波の高さは、上越・下越・佐渡ではじめ1.5m、中越で1mの予想です。



◆週間予報

20日(土)は午後から雨の降り方が強まり、21日(日)にかけて【警報級の大雨】になるところがあるでしょう。

一方、22日(月)～24日(水)にかけては晴れ間が出る見込みです。ただ、今後は続々と発生する台風の動向に注意が必要です。