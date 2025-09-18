わずか１分半で高級車窃盗「ＣＡＮインベーダー」その手口とは？被害総額は５８００万円か…高級車７台を盗んだなどの罪で窃盗グループの指示役とみられる２人を逮捕・起訴
高級車ばかりを狙う窃盗グループ。「ＣＡＮインベーダー」と呼ばれる手口とは？
窃盗などの罪で逮捕・起訴されたのは、住居不定・無職の杉内拓真被告（２４）と大阪府寝屋川市の自営業・林田裕也被告（２６）です。
警察によりますと、２人はおととし５月から去年４月にかけ、大阪府と兵庫県でレクサスなどの高級車７台を盗んだ罪などに問われています。この犯行で使われたのは「ＣＡＮインベーダー」。
ＣＡＮインベーダーが使われた別の事件の映像を見ると、２人組が車の左前方に工具のようなものを差し込み、部品を無理やり外します。もう１人が何かを手渡したあと、手元で操作するとライトが点灯し、ロックが解除。エンジンをかけ、そのまま走り去りました。犯行にかかった時間はわずか１分半でした。
今回、逮捕・起訴された杉内被告らは、国産の高級車を狙った窃盗グループの指示役とみられていて、警察はほかにも実行役など１２人を摘発。盗んだ高級車は１台１５０万円〜２００万円で海外に輸出されたとみられていて、被害総額は５８００万円にのぼるということです。
杉内被告は警察の取り調べに対し、黙秘しているということです。