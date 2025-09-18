18日、関東では午後になり天気が急変し、雨風が強まりました。午後2時すぎには茨城県でも急な雷雨に。雷が鳴り響く中、強い風とともに横殴りの雨となっていました。今後の関東の雨の見通しなどを気象予報士の木原実さんに聞きます。

■前線南下、局地的に激しい雷雨

活発な秋雨前線が本州付近を南下していて、関東でも午後は天気が急変し、激しい雷雨になった所がありました。

雨雲の動きを振り返ってみると、日本海にある活発な雨雲を伴った前線が、時間とともに南下。各地で短時間ではあるものの、雷を伴って雨の降り方が強まりました。午後4時半現在、前線はすでに関東の南まで南下していて、活発な雨雲は海上に抜けています。しかし、現在も大気の状態は非常に不安定で、茨城県、千葉県には「竜巻注意情報」が出されている地域があります。

■夜遅くに再び雷雲が発達の恐れ

活発な雨雲は一旦、東の海上に抜けて、関東の雨は、しばらく小康状態となるでしょう。しかし、夜になると南から再び雨雲が湧いてきて、18日夜遅くには都心でも激しい雷雨になる恐れが。活発な雨雲は19日明け方まで残る可能性があります。

■先週11日の記録的豪雨と状況は酷似

11日と18日の天気図を並べてみると、どちらも形が似ています。先週11日も、前線に向かって非常に湿った空気が流れ込んできて、さらに、昼すぎまで晴れた関東は各地で猛暑日となるなど、厳しい暑さとなっていました。ここに、前線の南下に伴い上空の冷涼な空気が入ってきたため、雷雲が爆発的に発生・発達しました。

18日も状況としては非常に似ていて、この後、雨雲が急発達することも十分考えられます。

先週も、雨雲発生からわずか数時間で、川が氾濫したり、低い土地の浸水が発生しました。

18日も夜遅くにかけて、道路が冠水してしまうような、1時間に50ミリの非常に激しい雨が降る恐れがあります。引き続き、低い土地や、地下施設の浸水、川の氾濫などに警戒するとともに、落雷や竜巻などの激しい突風にもご注意ください。