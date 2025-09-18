お笑いコンビ「ミキ」の昴生（39）が18日、自身のインスタグラムを更新。あこがれのサッカー元日本代表選手に21年越しのお礼を言えたことを報告した。

昴生は、弟の亜生、サッカー元日本代表DFの中澤佑二氏との3ショットを投稿し「収録！！」とつづった。

さらにハッシュタグを付けて「昨日はとある番組の収録で中澤さんといっしょでした！憧れのJリーガー！やっとバーレーン戦のゴールのお礼言えた！中澤さんとサッカーの話ができる慶福の時間！亜生と3人で日本サッカーの未来を考える時間！やかましいわ！対等に話すな！ボンバーヘッドやぞ！」とつづり、04年アジア杯準決勝・バーレーン戦の試合終了間際にヘッドで同点ゴールを決めた中澤氏にお礼を言うことができたと告白。

また、日焼けしている中澤氏の姿に「それにしても中澤さん今年の夏四六時中外いたん？」と続けた。

フォロワーからは「健康的な小麦色のお肌をしていると思っていたミキさんが、中澤さんと並ぶと白く見えます」「2人とも少年の笑顔だね」「推しと推しの共演とっても嬉しいです」などの声が寄せられていた。