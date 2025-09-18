大谷翔平 2戦連発の51号でトップのシュワバーと2本差 ドジャースは完封勝利で地区優勝マジック8



＜2025年9月17日(日本時間18日) ロサンゼルス・ドジャース 対 フィラデルフィア・フィリーズ ＠ドジャー・スタジアム＞

【動画】大谷翔平は道具も異次元だった！元メジャーリーガーが驚愕スペックを熱弁

ドジャースの大谷翔平投手（31）は17日（日本時間18日）、本拠地でのフィリーズ戦に「1番・DH」で出場し、4打数1安打1本塁打1打点、打率は.282。

試合はドジャースが5対0で勝利し、地区優勝へのマジックを8、ポストシーズン進出マジックを2とした。2位パドレスも勝利したためゲーム差は2のままとなっている。

大谷が2戦連続の51号本塁打を放ち勝利に貢献した。この日の相手は、3打数無安打で通算13打数1安打に抑えられていた左腕ルサルドだったが、8回は甘く入ったスイーパーを見逃さなかった。

夜空に打ち上げるムーンショットは飛距離408フィート（約124.3メートル）で中堅席中段へ。救援陣に不安を抱える中、貴重な1点を大谷が叩き出し4対0とリードを広げた。

これで連続試合出塁は22へと伸ばし、この日3三振に倒れた本塁打王シュワバーとの差は2本。ドジャース、フィリーズともに残り10試合。

ロバーツ監督は本塁打王争いについて「私は我々の選手に賭ける」と語り、MVP争いも「一方的だ。疑いようがない」と大谷を支持。

大谷は3年連続の本塁打王なるか。熾烈な争いにも目を放せなくなってきた。

