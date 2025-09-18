トリプル台風発生へ

３つの「熱帯低気圧」うち、西側の「熱帯低気圧」が「台風１７号」になりました。残り２つの「熱帯低気圧」も「台風」に発達する見込みです。ただ予報円を見る限り「台風１７号」も、残る２つの「熱帯低気圧」も日本から離れていくコースを取りそうです。

１８日（木）～２９日（月）の、を画像で掲載しています。

◆台風１７号（元 熱帯低気圧a）

１８日（木）午後３時に発生しました。中国大陸南部に上陸し、２０日（土）までに「熱帯低気圧」に変わる見込みです。

◆熱帯低気圧b

台風に発達する見込みです。台湾とフィリピンの間（バシー海峡）方向に向かうため、沖縄方面の海上は「うねり」を伴い波が高くなりそうです。

◆熱帯低気圧ｃ

現在ウェーク島近海にあって日本に向かって西寄りに進んでいます。しかし予報円の中心線を見ると、日本に近づく前にUターンしてしまいそうです。

「台風」や「熱帯低気圧」が予報円に入る確率は７０％です。

雨と風のシミュレーション１９日（金）～２９日（月）

このシミュレーション画像は予想のひとつで、大きく変わる可能性があります。この「渦」が台風になるか、進路は未確定です。今後、気象庁から発表される情報に注意してください。

全国各都市の週間予報

週間予報を『各都道府県につき５つの都市』ずつ画像で掲載しています。秋雨前線が南下するため、秋雨前線の北側の涼しい空気が流れ込んできます。北日本や東日本は気温が下がり、東京都心の２０日（土）の予想最高気温は、１８日（木）よりも９℃も低い「２５℃」の予想です。西日本や九州地方は、あまり気温は下がらず残暑が続きそうです。画像でご覧ください。

