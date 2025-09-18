「大相撲秋場所・５日目」（１８日、両国国技館）

新入幕で西前頭１７枚目の日翔志（２８）＝追手風＝が錦木（伊勢ノ海）を押し出し、初日を出した。１勝４敗として、懸賞も初めてゲットした。

胸で当たってはじき、もろ手突き、再び胸で当たって土俵際に追い込み、最後はもろ手で押し出した。４連敗にも「心は折れていなかった。切り替えて、前に出られて良かった」とうなずいた。幕内初勝利の重みを「重みというよりも、安堵感がある。１５連敗したらどうしよう、と思っていた」と語った。

７月の名古屋場所の錦木戦で左膝半月板を損傷。「万全だったら負けない、という気持ちで戦った」と、気落ちしない材料にした。相撲にも影響があったが「前に出た方が痛みがない」と、この日の白星につなげた。

日翔志は大の里が汗を流した新潟・能生中３年秋まで通って地力を付け、埼玉栄では大関琴桜と友に高校総体団体優勝に貢献。日大卒業後は、日大職員になりアマ相撲に取り組んだが、コロナ禍などを機に社会人を経て大相撲に挑戦。角界入り後は首の大ケガに苦しんだが、相撲を変えて新入幕を果たした。

日翔志が頸髄損傷でリハビリ中、父は急死。初めて手にした懸賞について「おやじの墓に入れましょうか。中身を抜いて」と語り、天を見上げることはなかったが、感謝を口にしていた。