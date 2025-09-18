amazarashiが、自身初の横浜アリーナ公演を完全収録した映像作品『電脳演奏監視空間 ゴースト』を11月19日にリリースする。

今年4月29日に開催された同公演は、朗読演奏実験空間『新言語秩序』（2018年）の続編にあたる。秋田ひろむが書き下ろした物語を軸に、専用アプリによる演出、ストーリーの公開など音楽とテクノロジーが融合。4月9日には、この公演のために書き下ろされた楽曲を収録したアルバム『ゴースト』がリリースされるなど、amazarashi独自の世界観のコンセプトライブだ。

同作品は、完全生産限定盤と通常盤DVD／Blu-rayの計3形態にてリリースとなる。完全生産限定盤には、ライブ映像収録のBlu-rayに加えて、MV2曲と『ゴースト』に収録曲4曲のリリックビデオが収録されたBlu-rayのほか、ストーリーの朗読パートを含むライブ音源をフル収録の2枚組のCDが同梱される。

さらに、ストーリーやストーリーの世界につながるテキスト、イラスト、写真などがフルカラーで掲載されたブックレット、オリジナルのTシャツが12インチの特殊ジャケットにコンパイルされた豪華仕様としてリリースされる。

＜秋田ひろむ コメント＞

僕は青年期の半ばから背後霊と生きてきました。彼は皮肉屋で、世の中の全てを懐疑的にとらえ、冷笑とニヒリズムを僕に植えつけました。人生の勝負所では「お前じゃ無理だ」と囁き、失敗には「ほら見たことか」とせせら笑うのです。これまでのamazarashiの歩みは、そんな背後霊との戦いの歴史だったように思います。音楽だけで生活ができるようになり、音楽を武器としてではなく本来の音楽として獲得し、自分自身を肯定できるようになったある日、彼の姿を数年見かけていないことに気がつきました。僕は彼に勝利したのだと思いましたが、そうではありませんでした。今でも体調や精神が不調の折りに彼は姿を現し、少し離れたところで僕に悪態をついてきます。

監視社会、言葉狩り、キャンセルカルチャー、ハラスメント、権威の濫用、人命軽視等々、今回の「ゴースト」プロジェクトは現代の様々な問題が散りばめられていますが、危機的な状況の中で選び取る自分自身こそが己であるという仮定のもと、そしてそうであってほしいという願望のもと、物語は駆動します。そして僕はそこで背後霊との決着をつけるつもりです。

ゴーストに憑りつかれた全ての人が、自分自身を生きられますように。

amazarashi 秋田ひろむ

（文＝リアルサウンド編集部）