木曜日は日本は南にある夏の高気圧と大陸の方にある秋の高気圧の間の秋雨前線の影響で、大気が不安定となり、局地的に雷雲が発達しました。金曜日は秋雨前線は南下し、本州付近は秋の高気圧に覆われます。空気はからっとして、暑さも落ち着きそうです。

【木曜日夜〜金曜日の天気】

木曜日夜も西〜東日本では局地的に激しい雨や非常に激しい雨が降るおそれがあり、急な強い雨や落雷、突風などに注意をしてください。関東では金曜日の明け方にかけて雨が降る所がありますが、金曜日の日中は雨がやむ見込みです。また、金曜日は北日本や北陸では爽やかな秋晴れとなるでしょう。東海から西の地域では晴れ間がありますが、局地的には雨が降る所がある予想で、夜は紀伊半島などでは雨雲が広がりそうです。

【金曜日の予想最高気温】

札幌 ：22℃ 釧路：22℃

青森 ：25℃ 盛岡：25℃

仙台 ：26℃ 新潟：27℃

長野 ：27℃ 金沢：28℃

名古屋：30℃ 東京：27℃

大阪 ：32℃ 岡山：30℃

広島 ：31℃ 松江：27℃

高知 ：31℃ 福岡：31℃

鹿児島：32℃ 那覇：33℃

東京は木曜日よりも7℃も低くなる予想で、全国的に35℃以上の所はない見込みです。

【週間予報】

西日本や東海・関東は、土曜日は雨が降る所が多い予想ですが、日曜日は天気が回復して日差しが届く所もある見込みです。北陸や北日本は、土日は広い範囲で雨が降り、北日本では雨脚が強まるおそれがあります。

【台風・熱帯低気圧情報】

木曜日午後3時に台風17号が南シナ海で発生しました。今後は大陸の方に進む予想で、日本への直接の影響はない見込みです。また熱帯低気圧が2つあり、両方とも今後24時間以内に台風に変わる予想です。1つは、来週初めごろにかけて沖縄地方の南を通る予想で、来週前半は沖縄地方は大しけとなるおそれがありますので、注意をしてください。もう1つは、来週前半には小笠原近海までやってくる予想で、今後の進路によっては、来週本州に影響を及ぼす可能性もあり、今後の情報をご確認ください。