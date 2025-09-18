茨城県では、突風が原因とみられる被害が相次いでいます。

【写真を見る】突風原因か 茨城で被害相次ぐ つくば市の解体工事現場で足場倒壊 境町ではクレーン倒れる いずれもけが人なし

関東地方では、きょう午後、暖かく湿った空気や日中の気温上昇などの影響でゲリラ雷雨が相次いで発生しました。

記者

「午後2時の茨城県水戸市です。ものすごい雨が降ってきました。前方に走るトラックがかすんでよく見えません」

警察などによりますと、午後3時ごろ、茨城県つくば市の解体工事現場で解体作業用の足場が倒壊しました。

解体業者によると、当時、12階建て集合住宅の解体作業をしていたということですが、けが人は確認されていないということです。

さらに、25キロ以上離れた茨城県境町では、午後2時半ごろに重さおよそ25トンのクレーンが倒れました。

目撃した人

「どーんという音がして、外来て見てみたらこんな状態。カメラで確認したら、風に押されて倒れてきたみたい」

消防によりますと、突風が原因とみられ、けが人はいないということです。

当時、茨城県全域には竜巻注意情報が発表されていました。