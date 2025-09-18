江戸時代の俳人・松尾芭蕉（１６４４〜９４年）の最初期の筆跡とみられる短冊が見つかったと三重県伊賀市の芭蕉翁記念館が１８日、発表した。

「しぐれをやもどかしがりて松の雪」の句と、駆け出し時代に使用していた本名「宗房」が記されていた。２０日から同館で公開される。

京都の古美術商が軸装された状態で所蔵していた。永井一彰・奈良大名誉教授（近世国文学）が鑑定し、「や」「て」「し」の字が後の芭蕉の筆跡と似ており、短冊の料紙にも時代的に矛盾がないことから、真筆の可能性が高いと判断した。

句は芭蕉が数え年２４歳の頃に刊行された一門の俳諧集「続山井（ぞくやまのい）」に収録されており、短冊はこの時期に書かれたとみられる。

伊賀生まれの芭蕉は２０歳頃から俳諧を始め、当初は本名で発表。２９歳で江戸に出たのち「桃青（とうせい）」「芭蕉」の号を使うようになった。宗房号の短冊は、他に２点が確認されているだけだという。

芭蕉の筆跡に詳しい大阪城南女子短期大の小林孔（とおる）教授は「スムーズな運筆は見事で、芭蕉の文字の特徴がよく出ている」としている。