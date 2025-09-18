オリジナルTVアニメーション『風を継ぐもの』のメインキャストとして、佐久間大介（Snow Man）、梶裕貴、悠木碧の出演が発表された。

参考：Snow Man 佐久間大介、“好き”を追求し声優へ 『白蛇：縁起』でみせた好演

本作は、アニプレックス、Live2D、ドライブの3社がタッグを組んだ、新感覚本格時代劇アニメーション。監督を河村友宏、脚本を成井豊、音楽を岸田繁がそれぞれ担当し、新選組を題材にLive2D技術を用いた新しい映像表現に挑む。2026年よりX（旧Twitter）アカウント「ツイ4」でのコミカライズ掲載も決定した。

文久3年6月。京都・壬生浪士組屯所に記憶を失ったひとりの隊士が運び込まれる。そんな彼に手を差し伸べたのは壬生浪士組助勤・沖田総司。「あなたの名前は立川迅助ですよ」。そこから始まる記憶喪失の迅助の隊士としての日々。図らずも幕末の混迷のなか壬生浪士組--新選組はその存在感を増していき、迅助たちは激動の波に呑まれていく。そして迅助がすべての記憶を取り戻したとき、世界は大きな変貌を遂げる。

壬生浪士組の前に現れる記憶を失った主人公・立川迅助を演じるのは、オーディションで選ばれたSnow Manの佐久間。本作がTVアニメーション初主演となる佐久間は「オーディションのときから、世界観やシナリオの躍動感に物凄く引き込まれました。そんな素敵な作品で迅助に“声を渡せること”心より感謝しています。記憶を失った迅助のように、新鮮な気持ちで、全力でアフレコに立ち向かわせていただきます」と意気込みを明かした。

また、記憶を失った迅助を気にかける壬生浪士組副長助勤・沖田総司を梶、迅助と同じく壬生浪士組に所属する隊士・小金井兵庫を悠木がそれぞれ演じる。

あわせて公開されたPVでは、メインキャスト3名のボイスを聞くことができる。

コメント佐久間大介（立川迅助役）『風を継ぐもの』で主人公の“立川迅助”役を演じさせていただきます。佐久間大介です。まさか大好きなANIPLEX作品の、しかもオリジナルアニメーションに参加できる日が来るとは……。本当に嬉しいです。オーディションのときから、世界観やシナリオの躍動感に物凄く引き込まれました。そんな素敵な作品で迅助に“声を渡せること”心より感謝しています。記憶を失った迅助の様に、新鮮な気持ちで、全力でアフレコに立ち向かわせていただきます。オリジナルアニメーションだからこその独創性が加わった、新しい新選組の世界をぜひ堪能していただきたいです。

梶裕貴（沖田総司役）実在した偉人でありつつ、これまで幾多の形でエンタメのモチーフとなってきた新選組。いつの時代も変わらず人の心を掴み続けるその“生き様”に、僕自身とても魅力を感じております。愛と情熱、そしてリスペクトの気持ちを持って、本作における沖田総司と向き合っていけたら。令和に誕生する新たな歴史絵巻、どうぞ楽しみにお待ちください！

悠木碧（小金井役）新選組は役者としても縁があり、オタクとしても深掘りした事のある分野なので、オーディションが来ただけでも舞い上がっておりました。受かって浮かれましたが、好きだからこそ冷静に向き合うべく、兜の緒を締めなおしたところです。私が担当させて頂く小金井はヤンチャで皮肉屋で、でも憎めない少年です。誰もが新選組の運命を知っているからこそ、きっと楽しんで頂ける作品になっていると思います！ぜひご覧下さい！（文＝リアルサウンド編集部）