【カルディ】2025年も可愛い！魔法辞書クッキー缶に黒猫のナップザックも。ハロウィンアイテムにぴったりなアイテムが登場中

カルディコーヒーファームは、2025年9月1日から10月31日まで、140種類以上のハロウィンアイテムを販売しています。

黒猫アイテムからお菓子入りくす玉まで勢ぞろい

パーティーで盛り上がるパチパチキャンディや特大サイズのポップコーン、ワクワク感たっぷりのお菓子入りくす玉、仮装にもぴったりな黒猫アイテムなど、140種類以上のハロウィンアイテムを販売しています。

今回は140種類以上の中から、一部商品をピックアップ。いずれの商品も9月上旬から順次発売されています。

・オリジナル 魔法使いの弟子のための魔法辞書

黒猫やオオカミなどの動物たちが描かれた、小さな魔法辞書をイメージしたかわいいクッキー缶。青と白、2つのカラーから選べます。

価格は826円。

・オリジナル ニャップザック

ふわふわの耳と刺繍された瞳がかわいい黒猫のナップザックの中に、グミやクッキー、コーンスナックなど8種類のお菓子がたっぷり詰まっています。

価格は1500円。

・オリジナル モンスターピニャータ

中南米のお祭りで使われる、お菓子が入ったくす玉「ピニャータ」が登場。高いところから吊り下げて、叩いて割ると中からお菓子が出てきます。25個のお菓子と、飾りつけにも使えるガーランド入り。

価格は1306円。

・パンプキン ラッフィングライトポット（オレンジ／パープル／バイオレット）

電源を入れると笑い声をあげながら光るハロウィンポット。キャンディとクッキーも入っていて、飾りつけにもぴったりです。

価格は898円。

商品の取り扱い状況は店舗によって異なります。また、数量に限りがあるため品切れになる場合があります。

詳細は公式サイトから確認可能です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部