星野源、自身初となる映画館でのライブビューイングイベント開催決定！全国＆アジアツアー最終公演を生中継

星野源が、自身初となる映画館でのライブビューイングイベント『“Gen Hoshino presents MAD HOPE” Live in Cinemas』を開催する。

■Kアリーナ横浜公演をライブビューイング

本イベントでは、5月からスタートした全国＆アジアツアー『Gen Hoshino presents MAD HOPE』の最終公演となる、10月19日の神奈川・Kアリーナ横浜公演の模様を、全国47都道府県および海外の映画館で生中継する。

コロナ禍中の2021～2022年には、オンラインライブイベント『宴会』を開催するなど、これまでも配信形式でライブを届けてきた星野だが、実際にライブ会場からのパフォーマンスをリアルタイムで映画館に中継するライブビューイングは、自身初の試みとなる。

今回の『Gen Hoshino presents MAD HOPE』ツアーは、約6年ぶりとなる待望のツアーとして大きな注目を集め、追加公演を含むすべての公演がチケット発売と同時に即日ソールドアウト。

また、アジアツアーとして台北、上海、ソウルの3都市を巡り、各地を熱狂の渦に包みこんだ。実際にライブを観たオーディエンスや音楽メディアからは「キャリアのなかでも屈指の完成度」として絶賛されている。

このライブビューイングイベントは、星野源のライブパフォーマンスの現在地でありひとつの到達点ともいえる、本ツアーの最終公演を映画館でリアルタイムに目撃できる貴重な機会となる。すでにライブを体験した人も、会場に足を運べなかった人にもぜひ『Gen Hoshino presents MAD HOPE』を体感しよう。

イベントの詳細やチケット情報は、ライブ・ビューイング・ジャパンのサイトで。

■リリース情報

2025.09.17 ON SALE

ANALOG『Gen』

