【月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE in 豊橋】 開催期間：10月2日～11月3日 開催時間：10時～20時 会場：精文館書店豊橋本店（愛知県豊橋市広小路1-6）

サブカルチャーをテーマとした企画展を開催・運営しているCRAZY BUMPは10月2日から11月3日、精文館書店 豊橋本店にて「月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE in 豊橋」を開催する。

会場内では50年間で連載された各ジャンルごとの名作を資料展示で振り返り、公式オリジナルグッズを一挙販売する。月マガを代表する作品「ノラガミ」や「四月は君の嘘」、「ボールルームへようこそ」、「DEAR BOYS」、「海皇紀」、「capeta」のイラストを使用したTシャツなどのアパレルグッズをはじめ、アクリルスタンドやキーホルダー、シールや缶バッジなどのオリジナルアイテムが揃っている。

ノラガミ Tシャツ

価格：4,950円

サイズ：M～XXL

たった5円の賽銭で此岸と彼岸の問題をぶった切る！和風ファンタジーバトルマンガ「ノラガミ」から、コミックス1巻の夜トとひよりのカラーイラストをベースにしたTシャツが登場。胸元にはタイトルロゴを配し、イラストをプリントしている。

ノラガミ アートボード全3種

価格：各3,740円

サイズ：F4サイズ(242mm×333mm)

「ノラガミ」の作者あだちとか氏のイラストを、キャンバスにプリントしたアートボート。作中の重要なシーンを描いた雰囲気の異なる3種がラインナップしている。

ノラガミ 名場面アクリルスタンド全3種

価格：各1,375円

サイズ：100mm×143mm

「ノラガミ」の主人公夜トの作中名場面と、カラーイラストを使用したアクリルスタンド。

ノラガミ クリアファイル

価格：495円

サイズ：A4サイズ(220mm×310mm)

夜ト、ひより、雪音の３人が淡いタッチで描かれたイラストを使用したクリアファイル。

ノラガミ ポストカード3枚セット

価格：660円

サイズ：100mm×148mm

あだちとか氏のイラストをポストカードセットとしてリリース。夜ト、ひより、雪音と兆麻らが描かれている。

ノラガミ絵馬風キーホルダー

価格：825円

サイズ：70mm×45mm

「ノラガミ」の作中に登場する絵馬をそのままキーホルダーとして商品化。

四月は君の嘘Tシャツ

価格：4,950円

サイズ：M～XXL

主人公有馬公生と宮園かをりの2人がプリントされた公式Tシャツ。鮮やかな春色のカラーリングに加え、物語のキーとなるクロネコチェルシーがかわいらしく配置されている。

DEAR BOYSTシャツ

価格：4,950円

サイズ：M～XXL

リアルなバスケ描写と青春の輝きを詰め込んだ「DEAR BOYS」のTシャツ。正面には瑞穂高校男子バスケット部のユニフォームをイメージしたロゴを配し、バックには哀川たちメンバープリントされている。

DEAR BOYSアートボード

価格：3,740円

サイズ：F4サイズ(242mm×333mm)

瑞穂高校男子バスケット部のメンバーがそろったアートボード。

DEAR BOYSキャラクターアクリルスタンド全5種

価格：各1,375円

サイズ：100mm×143mm

哀川和彦、藤原拓弥、保科唯人、佐藤一也、森山敦司の人気キャラクター5名のアクリルスタンド。

DEAR BOYSアクリルキーホルダー全5種

価格：各825円

サイズ：41mm×50mm

瑞穂高校のユニフォームをモチーフにしたメンバー5人のアクリルキーホルダー。

DEAR BOYSクリアファイル

価格：495円

サイズ：A4サイズ(220mm×310mm)

瑞穂高校メンバーが揃ったクリアファイル。

DEAR BOYSポストカード3枚セット

価格：660円

サイズ：100mm×148mm

瑞穂高校のユニフォームをモチーフにしたメンバー5人のアクリルキーホルダー。

DEAR BOYSブラインド缶バッジ全12種

価格：各330円

サイズ：57mm

主人公哀川をはじめとした瑞穂高校のメンバーはもちろん、布施や保科などライバルたちもラインナップしたブラインド式の缶バッヂ。

海皇紀 Tシャツ

価格：4,950円

サイズ：M～XXL

川原正敏氏による壮大な海洋ファンタジー「海皇紀」の記念Tシャツ。胸元には作品ロゴ、背面には主人公ファン・ガンマ・ビゼンが大きくプリントされている。

capetaTシャツ

価格：4,950円

サイズ：M～XXL

モータースポーツマンガ「capeta」から、主人公カペタのTシャツが登場。フロントには作品ロゴ、バックにはマカオGPを戦ったF3マシン「カペタ6号」の雄姿がプリントされている。

月刊少年マガジンロゴアクリルキーホルダー

価格：825円

サイズ：80mm×33mm

少年マガジンのロゴを使用したアクリルキーホルダー。

ルシール Tシャツ

価格：5,500円

サイズ：M～XXL

「BECK」から、バンド「BECK」を支える天才ギタリスト、南竜介が愛用する“七つの弾痕を持つレスポール”、通称ルシールをテーマにしたTシャツが登場。

TABASCO Tシャツ

価格：4,950円

サイズ：M～XXL

「BECK」こと「Mongolian Chop Squad」の名曲「TASASCO」のジャケットデザインをモチーフにしたバンド公式Tシャツ。

MCS ロングスリーブTシャツ

価格：7,700円

サイズ：M～XXL

「BECK」の作中に登場する印象的なCDジャケットをモチーフにしたロングスリーブTシャツ。背面にはバンドメンバー5人が、袖には「Mongolian Chop Squad」の文字がプリントされている。

25周年記念原画展キービジュアルTシャツ

価格：5,500円

サイズ：M～XXL

購入特典

イベント開催中、店頭で「月刊少年マガジン50周年記念POP UP STORE」の関連商品を5,000円購入ごとに「特製しおり」がもらえる。

※「BECK」関連商品は購入特典には含まれません。予めご了承ください。

(C)講談社