腰痛改善のカギは、胸と股関節をほぐすこと!?
漫画家のたかツキなほりさんは、仕事中にときどき腰が痛くなったり足がしびれたりすることが多くあるそう。けれどそれは「腰痛予備軍」であると友人に指摘され、このままではいけないと、腰痛治療の世界的名医である西良浩一先生のもとを訪ねてみることに！
そこで教えてもらったのは、腰痛を抱える方の多くは、腰以外の筋肉が固まってしまっているため、立ち上がったり、かがんだり、ひねったりなど、日常生活のあらゆる動作のなかで腰を酷使してしまっているということ。
※本記事はたかツキなほり（著）、 西良浩一（監修）の書籍『つらい腰痛がす〜っと消える! 1分腰ゆるめストレッチ』から一部抜粋・編集しました。
■プロローグ
■腰痛の原因って？
■胸の動かし方チェック
1 椅子に座って腕を平行にして手を重ねる
2 みぞおちから下は動かさず顔と胸を左右に回す
腰を使ってしまうと
ひざが前後に動いてしまう
■股関節の動かし方チェック
1 お腹と腰に手を当てて腰をまっすぐに支える
2 1の姿勢のまま左右交互にひざを上げ下げする
腰を使ってしまうと
ひざが上がりすぎてしまう
著＝たかツキなほり、監修＝西良浩一／『つらい腰痛がす〜っと消える! 1分腰ゆるめストレッチ』