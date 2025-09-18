タレントの中川翔子が9月17日、自身のYouTubeチャンネルを更新。モーニングルーティン動画を投稿した。

中川は2023年4月に結婚を発表。そして、2025年5月5日には双子を妊娠したことをファンクラブサイトで報告した。

今回はそんな中川のモーニングルーティンを披露するようだ。中川はこの動画の撮影時、妊娠7カ月で、「生きているだけでしんどい」と漏らし、体質が変わって「すっごい悩んでいる」と語った。顔の皮脂も以前より増えたと明かし、「鼻がデカくなる」という変化も感じているようだ。さっそくメイクをしていくことに。

愛用しているメイク用品もオイリー肌用のものに切り替えたと紹介し、下地から進めていく。中川はメイクの合間、少し前に声が出なくなったというエピソードを披露。病院に行ったところ、お腹のなかの双子が横隔膜と肺を押しつぶしているせいで疲労により息が吸えていないことが発覚。また、トイレが間に合わなかったこともあったようで、「そんなことあるのか」と、初めての経験に日々遭遇しているようだ。

メイクを終え、朝食作りに。今回は「超簡単」と紹介する「チョコまん」を作るようだ。米粉、ベーキングパウダー、ココア、ラカント、豆乳、チョコを入れて混ぜ、レンジで2分加熱したら完成だ。味は「美味しい」「ふわふわ」と上手くいったようだ。また、作り方についても「面倒くさくない」と振り返った。

今回の動画に視聴者からは「カッコいいし尊敬」「母ってすごい」「憧れ」といった声が集まり、無事の出産を祈るコメントが寄せられている。

（文＝向原康太）