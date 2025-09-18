乃木坂46冨里奈央『きみは四葉のクローバー』実写PVに出演！「よつはちゃんに少しでも寄せられるようにがんばりました！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

乃木坂46の冨里奈央が出演する『きみは四葉のクローバー』の実写PVが、YouTubおよび『週刊少年チャンピオン』公式TikTok（@weekly_champion）、『きみは四葉のクローバー』公式X（@kimikuro_wc）で公開された。

■人気3シーンが実写PV化

『週刊少年チャンオン』（秋田書店）にて連載中の『きみは四葉のクローバー』は、純粋さと不穏さが漂う、読み始めると止まらないラブサスペンス作品。

今回は、作中で人気の3シーンを抜粋し、ショートドラマ風の実写PVを制作。冨里がよつは役を演じた他、八神慶仁郎、鄭亜美、朝日小晴、森下亮（劇団 クロムモリブデン）が出演している。

冨里は「よつはちゃんに少しでも寄せられるようにがんばりました！」とコメントした。

■関連リンク

『きみは四葉のクローバー』商品詳細はこちら

https://www.akitashoten.co.jp/series/13443

乃木坂46 OFFICIAL SITE

https://www.nogizaka46.com