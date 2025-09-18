ROTH BART BARONが、アルバム『LOST AND FOUND』を11月5日にリリース。あわせて、9月24日に収録曲「Kitsunebi」を先行リリースするほか、全国ツアーの追加公演を開催する。

同作品はオリジナルアルバムとしては約2年ぶり、通算9作目のリリースとなる。先行シングル「Goodnight」「花吹雪」に加え、挑戦的なサウンドアプローチを取り入れた楽曲群で構成されている。アートワークは三船雅也が手掛けた。

同作品には、昨年『ROTH BART BARON “10th ANNIVERSARY”～BEAR NIGHT 5～』でも披露された、羊文学 塩塚モエカとのコラボレーション曲「CRYSTAL (feat. Moeka Shiotsuka)」を含む全11曲を収録。アルバムは11月5日にデジタルリリースされ、11月19日にはLPの発売も予定されている。

また、先行リリースとなる新曲「Kitsunebi」は、緻密なトラックメイキングとリッチなバンドサウンドを融合し、西洋楽器を駆使しつつ、日本古来の“狐火”の伝承や浮世絵を想起させる世界観を描き出した楽曲に。さらに、境界を揺らめかせるような音像は、彼らにとって新たな試みとなっている。

同作品を携えた全国ツアーの追加公演は、2026年3月15日に黒部市芸術創造センター セレネ 大ホールにて開催される。

（文＝リアルサウンド編集部）