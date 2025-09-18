amazarashi、音楽とテクノロジーが融合したコンセプトライブ『電脳演奏監視空間 ゴースト』の映像化が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

amazarashiが、4月29日に開催された自身初となる横浜アリーナ公演を完全収録した映像作品『電脳演奏監視空間 ゴースト』を、11月19日リリースすることを発表した。

■amazarashiの独自の世界観が展開されたコンセプトライブ

『電脳演奏監視空間 ゴースト』は、2018年に日本武道館で開催された朗読演奏実験空間『新言語秩序』の続編にあたるライブ。amazarashiの秋田ひろむが書き下ろした物語を軸とした、専用アプリによる演出、ストーリーの公開など音楽とテクノロジーが融合されたライブで、4月9日には、この公演のために書き下ろされた楽曲を収録したアルバム『ゴースト』がリリースされるなど、amazarashiの独自の世界観が展開されたコンセプトライブが展開された。

映像作品は完全生産限定盤と通常盤DVD・BDの計3形態でリリース。完全生産限定盤にはライブ映像が収録されたBDに加え、MV2曲とアルバム『ゴースト』に収録される楽曲4曲のリリックビデオが収録されたBD、ストーリーの朗読パートを含む、ライブ音源をフルで収録した2枚組のCDを同梱。加えてストーリーや、公演に向けて公開されていた、ストーリーの世界に繋がるテキスト、イラスト、写真などがフルカラーで掲載されたブックレット、オリジナルのTシャツが12インチの特殊ジャケットにコンパイルされた豪華仕様としてリリースされる。

amazarashiは、9月23日の大阪を皮切りに、全国6ヵ所にて『amazarashi Live Tour 2025「生活の果てに音楽が鳴る」』を開催。こちらも要チェックだ。

■amazarashi 秋田ひろむ コメント

■amazarashi アーティスト写真

■Blu-ray『電脳演奏監視空間 ゴースト』完全生産限定盤 ジャケット写真

■リリース情報

2025.11.19 ON SALE

Blu-ray＆DVD『電脳演奏監視空間 ゴースト』

■関連リンク

amazarashi OFFICIAL SITE

http://www.amazarashi.com/