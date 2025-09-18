山形県中山町では、きょう、小学生が職場体験に挑戦しました。社会人としての体験を通して児童たちにはある気づきがあったようです。

【写真を見る】「平等に楽しく遊べるように」小学生が職場体験に挑戦！ 保育園の先生となった児童の気づきとは？ （山形・中山町）

きょう、中山町立なかやま保育園を訪れたのは中山町立豊田小学校の５年生６人です。

豊田小学校では、今年から総合的な学習の一環として５年生が職業体験を行っています。

なかやま保育園 大沼英記 園長「日中自分のお子さんを見る人がいないところをお子さんを預かってお父さん・お母さんの代わりに育てるのが保育園の仕事です」

説明を受けた後、児童のみんなは保育園の先生体験です。

中山町立豊田小学校 工藤凛玖くん（５年）「懐かしい感じがあってちょっと楽しい」

園児の手の小ささに驚いていた凛玖先生はこの保育園の卒園生。年少クラスを担当し、鬼ごっこなどをして園児と過ごしました。

懐かしい場所で凛玖先生が感じたことは？

中山町立豊田小学校 工藤凛玖くん（５年）「先生の人たちも大変なのかなと思った。子どもたちが平等に楽しく遊べるようにするのが大変かなと思った。（Ｑ平等に楽しむためにどんな工夫を？）本気を出さずにちょっと手加減をして遊ぶ所を工夫した。全員ちっちゃい子も楽しく遊べるように」

年長クラスを担当した操季（みずき）先生。

中山町立豊田小学校 小林操季さん（５年）「子どもと遊ぶのが好きで保育園に来たいなと思った。小学校とかの先生になりたいです。ずっと笑顔で皆が楽しくできるように頑張りたい」

操季先生のきょうのテーマは「笑顔」。テーマの通り、笑顔を忘れず園児たちと触れ合いました。

中山町立豊田小学校 小林操季さん（５年）「ずっと笑顔でいないとみんなが楽しくできないことも分かったし、ちゃんとするときはちゃんとして遊ぶときは遊ぶっていうメリハリを学べた」

一日限りの社会人体験で、児童は誰かのためにがんばる大切さを学んだようでした。