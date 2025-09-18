Snow Man佐久間大介、TVアニメーション初主演！『風を継ぐもの』メインキャスト解禁

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの佐久間大介が、新感覚本格時代劇アニメーション『風を継ぐもの』にて主演を務めることが決定した。

■Live2D技術を用いたまったく新しい映像表現

アニプレックス、Live2D、ドライブの3社がタッグを組み、激動の時代に生きた若者たちの刹那の青春を、オリジナルTVアニメーションとして丁寧な描写と新解釈で描く、新感覚本格時代劇アニメーション『風を継ぐもの』が始動。監督・河村友宏×脚本・成井豊×音楽・岸田繁という布陣で、新選組を題材にLive2D技術を用いたまったく新しい映像表現に挑戦する。

9月13日にTVアニメーション化決定の情報を解禁した際も、SNSを中心に大きな話題となった本作。このたび、メインキャラクター＆キャスト情報を解禁。さらに、2026年よりXアカウント「ツイ4」でのコミカライズ掲載も決定した。

■「迅助に“声を渡せること”心より感謝しています」（佐久間大介）

壬生浪士組の前に現れる記憶を失った主人公・立川迅助を演じるのは、『ブラッククローバー』『キミとアイドルプリキュア♪』などで声優としても活躍を見せる、Snow Manの佐久間大介。映画、ドラマ、アニメ、バラエティなど、幅広い活躍を見せる佐久間がオーディションを経て、本作にてTVアニメーション初主演に決定した。

初主演を務める佐久間は「オーディションの時から、世界観やシナリオの躍動感に物凄く引き込まれました。そんな素敵な作品で迅助に“声を渡せること”心より感謝しています。記憶を失った迅助の様に、新鮮な気持ちで、全力でアフレコに立ち向かわせていただきます」と意気込みを明かした。

そして、記憶を失った迅助を気にかける壬生浪士組副長助勤・沖田総司役には『進撃の巨人』『七つの大罪』など数々の作品で幅広いキャラクターを演じる梶裕貴、迅助と同じく壬生浪士組に所属する隊士・小金井兵庫役には『魔法少女まどか☆マギカ』や『薬屋のひとりごと』をはじめ多くの人気キャラクターを演じている悠木碧に決定した。

