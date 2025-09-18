　18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比220円高の4万5440円と急伸。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては136.57円高。出来高は4244枚となっている。

　TOPIX先物期近は3152.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.37ポイント安で推移。


○主要先物価格・19時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 45440　　　　　+220　　　　4244
日経225mini 　　　　　　 45435　　　　　+225　　　 50875
TOPIX先物 　　　　　　　3152.5　　　　　　+9　　　　3093
JPX日経400先物　　　　　 28335　　　　　 +55　　　　 259
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　+0　　　　　70
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース