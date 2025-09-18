日経225先物：18日19時＝220円高、4万5440円
18日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比220円高の4万5440円と急伸。日経平均株価の現物終値4万5303.43円に対しては136.57円高。出来高は4244枚となっている。
TOPIX先物期近は3152.5ポイントと前日比9ポイント高、TOPIXの現物終値比は6.37ポイント安で推移。
○主要先物価格・19時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 45440 +220 4244
日経225mini 45435 +225 50875
TOPIX先物 3152.5 +9 3093
JPX日経400先物 28335 +55 259
グロース指数先物 755 +0 70
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース