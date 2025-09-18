五島の“うまいもの”や自慢の工芸品などが勢ぞろい「五島の観光とよか産品まつり」《長崎》
食欲の秋に “島自慢の特産品” が勢ぞろいです。
長崎市の浜屋百貨店で18日から、五島の物産展が始まりました。
（店員）
「五島から “五島牛”、“五島美豚”、持ってまいりました。いかがでしょうか」
独自のうま酢で浅くしめた定番の「鬼鯖鮨」。
3種類の香りを楽しめる、五島産のツバキを使ったリップクリームも。
長崎市の浜屋百貨店で始まった『五島の観光とよか産品まつり』には、グルメやスイーツ、工芸品など19店舗が出展し、会場は朝から多くの人でにぎわいました。
（買い物客）
「揚げ物を一番買いたい。五島の魚を使った。みんな見てみたい」
（買い物客）
「アジの干物。塩加減がちょうどよくて、フワッと身がしている。すごくおいしい。
五島はめったに行くことができないので、楽しみに来ている」
3年ぶりの登場は、五島で作られた赤ワインと五島牛をたっぷり使った「カレーパン」です。
（永田拓巳アナウンサー）
「お肉がゴロッと入っている。五島牛の旨みがかめばかむほど、口いっぱいに広がっていく。そして、ほんのりと赤ワインの香りが鼻にスッと抜けていく。すごく大人のカレーパンという感じ」
また 今回新発売の「生ところてん」は、五島産のテングサ100％で作られていて、コリコリとした食感を楽しむことができます。
（浜屋百貨店 橋本 陽大さん）
「五島の魅力が少しでも伝わるように、今まで来てもらっているお客様も、新たに来るお客様も、五島の魅力にたくさん触れてもらいたいと考えている」
『五島の観光とよか産品まつり』は、24日まで開催されます。