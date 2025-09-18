食欲の秋に “島自慢の特産品” が勢ぞろいです。

長崎市の浜屋百貨店で18日から、五島の物産展が始まりました。

（店員）

「五島から “五島牛”、“五島美豚”、持ってまいりました。いかがでしょうか」

独自のうま酢で浅くしめた定番の「鬼鯖鮨」。

3種類の香りを楽しめる、五島産のツバキを使ったリップクリームも。

長崎市の浜屋百貨店で始まった『五島の観光とよか産品まつり』には、グルメやスイーツ、工芸品など19店舗が出展し、会場は朝から多くの人でにぎわいました。

（買い物客）

「揚げ物を一番買いたい。五島の魚を使った。みんな見てみたい」

（買い物客）

「アジの干物。塩加減がちょうどよくて、フワッと身がしている。すごくおいしい。

五島はめったに行くことができないので、楽しみに来ている」

3年ぶりの登場は、五島で作られた赤ワインと五島牛をたっぷり使った「カレーパン」です。

（永田拓巳アナウンサー）

「お肉がゴロッと入っている。五島牛の旨みがかめばかむほど、口いっぱいに広がっていく。そして、ほんのりと赤ワインの香りが鼻にスッと抜けていく。すごく大人のカレーパンという感じ」

また 今回新発売の「生ところてん」は、五島産のテングサ100％で作られていて、コリコリとした食感を楽しむことができます。

（浜屋百貨店 橋本 陽大さん）

「五島の魅力が少しでも伝わるように、今まで来てもらっているお客様も、新たに来るお客様も、五島の魅力にたくさん触れてもらいたいと考えている」

『五島の観光とよか産品まつり』は、24日まで開催されます。